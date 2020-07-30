Американские биржевые площадки в среду завершили торги ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,24%, закрывшись на отметке 3258,44 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,61%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,35%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась неизменной на уровне 0,58%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на один базисный пункт, до −0,50%.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых, пообещав использовать все свои доступные инструменты для поддержки восстановления экономики. Глава центробанка Джером Пауэлл заявил, что есть признаки того, что рост числа инфекций начинает оказывать давление на активность, отметив при этом, что восстановление экономики потребует значительного времени. Регулятор повторил предыдущие формулировки о том, что вспышка COVID-19 «представляет значительные риски» для прогноза в среднесрочной перспективе. В целом инвесторы не услышали ничего нового от ФРС и теперь их внимание будет приковано к продолжающимся дебатам между республиканцами и демократами в отношении очередного пакета стимулирующих мер. Кроме того, игроки будут следить за отчетами американских компаний. Сегодня свои результаты опубликуют Apple, Amazon, Alphabet, и Credit Suisse.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,23% и закрылись на отметке $43,79. Игроки позитивно отреагировали на данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 10,6 млн баррелей. Однако рост нефтяных котировок продолжают сдерживать опасения по поводу рекордного роста инфекций COVID-19, что на данном этапе мешает цене фьючерсного контракта Brent преодолеть уровень $45.

Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 0,79%, закрывшись на отметке 2918,42 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2900 и 2878 пунктов, сопротивления — 2920—2945 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 125000 и 123000 пунктов, сопротивление — 128000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 72,57, прибавив 0,03% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72 и 71,80, сопротивления — 72,89 и 73,25.



