В среду в секторе высоколиквидных бумаг были отмечены признаки восстановления спроса. Так, Лукойл (LKOH) вырос на 3.1%, Сбербанк (SBER) – на 1.6%, Роснефть (ROSN) – на 1.3%, Татнефть (TATN) – на 1.1%. На фоне ослабления доллара США к корзине мировых валют (индекс доллара DXY с начала месяца понизился примерно на 4%) инвесторы все внимательнее присматриваются к развивающимся рынкам, из которых российский остается одним из наиболее недооцененных по фундаментальным мультипликаторам (что, впрочем, во многом объясняется санкционными рисками). Вместе с тем, данные технического анализа пока не дают оснований диагностировать выход из консолидации по индексу РТС.

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, Южурадникель (UNKL) вырос на 14.5%, РУсАква (AQUA) – на 11.9%, Квадра (TGKD) – на 11.7%, Лента (LNTA) – на 6.7%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% — 1.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немногим ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, пока не сложилось единой динамики и по азиатским индексам.

Существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Комментарий ФРС США оказался «мягким», что можно было бы отнести к благоприятным для фондовых рынков факторам, но оценка ФРС в отношении траектории восстановления экономического роста остается сравнительно пессимистичной и подтверждает сохранение высокой неопределенности. В течение дня не исключено повышение волатильности на рынках акций – ожидается большой поток корпоративной отчетности, финансовые результаты опубликуют примерно 60 компаний из индекса S&P 500 и почти 50 – из индекса Euro Stoxx. Кроме того, в США в 15:30 мск выйдет предварительная оценка темпов изменения ВВП за второй квартал текущего года. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль – неопределенность в отношении перспектив восстановления экономического роста может способствовать приостановке ослабления доллара США к корзине мировых валют.