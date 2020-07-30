Российский рынок акций вчера возобновил подъем на улучшении внешнего фона. Неожиданно более чем на 3% взлетел «Лукойл», что выглядит довольно странно в условиях малокомфортных для нефтяников цен на их продукцию.

В общем-то странным выглядит и весь рост рынка акций: Индекс Мосбиржи ушел в район ноября-декабря прошлого года. У нас что, кризис закончился? Сравнение же с рынками США неуместно: последние были накачены огромной ликвидностью, да и экономика Штатов производит товары, востребованные на мировом рынке.

Рост российского рынка последних дней можно объяснить несколькими факторами. Прежде всего, идет переток средств с облигационного рынка, где доходности упали до уровня рублевой инфляции, в акции. Отечественные инвесторы, в отличие от нерезидентов, похоже, реинвестируют значительную часть получаемых дивидендов обратно в акции.

Трудно сказать, когда эти факторы перестанут действовать. Поэтому продолжения роста, несмотря на перекупленность, исключать нельзя.

Сегодня внешний фон складывается противоречивым. После нашего закрытия американские индексы неплохо выросли, чему способствовали новости от ФРС. Федрезерв ожидаемо оставил ставку без изменений, но его глава Джером Пауэлл заявил, что полное восстановление экономики будет идти длительное время, а ФРС даже не думает о том, чтобы повышать ставку.

Эти слова были восприняты покупками, поскольку были весомы ожидания, что ФРС даст намеки на сворачивание программ поддержки экономики.

Однако сегодня с утра американские фьючерсы снижаются на треть процента. В минусе и все промышленные металлы. Поэтому открытие нас ждет нейтральное, а дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона.

Какие-либо конкретные рекомендации в данной ситуации давать трудно – рынок сейчас малопредсказуем. Однако стоит отметить, что Индекс Мосбиржи располагается очень близко от сопротивления 2930 пунктов, наблюдается его техническая перекупленность.

На рынке нефти все спокойно, «черное золото» полностью игнорирует какие-либо раздражители в виде сильнейшего снижения курса доллара, или инвестиционный оптимизм. Возможно, сегодня рынок хоть как-то оживет после публикации статистики по запасам в США. Но складывается впечатление, что спекулянты покинули этот инструмент.

После сильного снижения во вторник, вчера рубль провел очень волатильную сессию с тенденцией к ослаблению. Так должно и быть. Нерезиденты конвертируют дивиденды в валюту, экономика начинает оживать и ей требуются импортные комплектующие и сырье, люди собираются провести остатки лета на турецких курортах и покупают валюту.

Поэтому все говорит о том, что снижение рубля продолжится. Не исключено, что середину лета пара доллар-рубль завершит выше отметки 73.



