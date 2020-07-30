К середине недели фокус инвесторов вновь сместился на меры по стимулированию восстановления экономик различных стран, вводимые со стороны правительств и Центробанков.

Поводом стало заседание ФРС США. И хотя его итоги полностью уложились в рамки ожиданий, инвесторы позитивно восприняли комментарии, сопутствующие решению сохранить ставку без изменений. Так, американский регулятор подтвердил приверженность низким ставкам продолжительное время. Также вновь обозначено, что программа количественного смягчения будет проводиться столько, сколько понадобиться для стабилизации экономики. Плюс к этому, подтверждена готовность использовать все возможные инструменты, которые есть в арсенале ФРС, для поддержки экономики и финансовой стабильности. При этом инвесторы проигнорировали негативные новости по новому пакету стимулирующих мер в Штатах объемом порядка 1 трлн долларов. По информации из СМИ по данному плану помощи экономике пока нет существенных подвижек в переговорах.

Плюс к этому, инвесторы продолжают игнорировать активизацию коронавируса в Европе и Азии, а также высокие темпы заражения в США. Общее число случаев заражения в мире уже превысило 17 млн человек. Лидерами остаются США, с количеством случаев инфицирования превышающим 4,4 млн человек, а ежедневно выявляемое количество случае все еще находится выше 60 тысяч человек. При этом, из последних новостей можно выделить активизацию вируса в Испании, а также новые максимумы по темпам заражения в Японии и многомесячные максимумы в Китае.

На таком фоне на утро четверга настроения на мировых рынках можно охарактеризовать, как нейтральные. На торгах в Азии основные площадки демонстрируют рост в пределах 0,8%. Исключение составляет японский Nikkei225, который на фоне активизации коронавируса в стране сегодня утром теряет порядка 0,3%. Фьючеры на основные американские индексы, после уверенного роста днем ранее, сегодня утром корректируются, теряя чуть более 0,2%. На рынке энергоносителей после волны восстановления, прошедшей днем ранее, наблюдается некоторая коррекция, при удержании ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций выше 43,5 доллара за баррель.

Отметим, что в рамках сегодняшних торгов внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. Так, выделим данные по изменению количества безработных в Германии, данные по заявкам на пособие по безработице в США и предварительную статистику по ВВП США и Германии за второй квартал. Также игроки продолжат следить за сезоном отчетности компаний в США за второй квартал.

Учитывая внешний фон, сегодня с утра ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях в начале сессии, что позволит индексу МосБиржи установить новые локальные максимумы. Однако в дальнейшем, в случае ухудшения настроений на внешних площадках на публикации слабой макростатистики, продажи на нашем рынке могут возобладать, что приведет к уходу российского рынка на отрицательную территорию. При этом в рамках сессии ожидаем удержание индексом МосБиржи позиций в диапазоне 2900-2950 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидаем ослабления национальной валюты. Основным фактором здесь выступит рост доллара на международном валютном рынке, как по отношению к основным мировым валютам, так и к валютам развивающихся стран. Также негатива добавляет ситуация на рынке энергоносителей. В результате в начале сессии пара доллар/рубль поднимется выше 72,7 рубля, после чего давление на рубль сохранится. В результате, уже в рамках сегодняшней сессии американская валюта постарается закрепиться в верхней половине диапазона 70-75 рублей.



