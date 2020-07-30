По итогам торгов 29 июля индекс МосБиржи вырос на 0,79% до 2918,42 п., а РТС повысился на 0,66% до 1266,01 п. Фактор ослабления рубля продолжает толкать индекс МосБиржи вверх. Кроме того, недавнее решение ЦБ РФ снизить ставку до 4,25% также создаёт ситуацию, когда у населения появляется дополнительная мотивация для усилий по открытию новых источников дохода, среди которых фондовый рынок предоставляет доходности значительно выше банковских депозитов. Также растёт убеждённость, что I полугодие это был самый плохой период для отечественных компаний и в будущем их ждёт улучшение результатов. «НОВАТЭК» (+0,8%) сообщил о падении прибыли в II квартале до 41,6 млрд рублей с 69,2 млрд рублей годом ранее. В целом, первое полугодие оказалось очень слабым на фоне неблагоприятной ценовой ситуации на рынках сбыта СПГ.

Однако можно рассчитывать, что второе полугодие будет значительно более успешным. Прибыль ММК в I полугодии упала на 62% до $189 млн, а в II квартале на 55,7% до $58 млн. На результаты компании также повлияла неблагоприятная рыночная ситуация и увеличение отрицательных курсовых разниц из-за девальвации рубля. Выручка за отчётный период упала на 22,3% до $2,978 млрд. Тем не менее, совет директоров ММК рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 0,607 рублей на акцию. ГМК «Норникель» (+0,96%)отчитался о снижении производства металлов, из которых наиболее существенное падение наблюдалось в палладии (-17%). Однако данная ситуация во многом сложилась из-за временных факторов. Если же говорить о ценах, то в 2020 году они будут выше, чем в 2019 году, когда на котировки металлов давила неопределённость, связанная с торговой войной США и КНР. Также не будем забывать, что средняя цена палладия в текущем году заметно выше, чем в 2019. Лидером на рынке продолжают оставаться расписки «Ленты» (+6,75%), которая предоставила весьма сильный отчёт за I полугодие. Также сильно выступил сектор электроэнергетики, который получает дополнительные преимущества от роста тарифов ЖКХ. «ФСК ЕЭС» подорожала на 3,98%, «Русгидро» на 3,95%, ОГК-2 на 3,43%. Немного ожили бумаги нефтегазового сектора. Акции «ЛУКОЙЛ» выросли на 3,16%, а «Роснефти» на 1,15%. Слабее всех были бумаги «Магнита» (-1,99%), НМТП (-1,68%), ММК (-1,22%) и X5 Retail Group (-1,03%). Объём торгов на основной секции Московской Бирже составил 65,283 млрд рублей, что почти на 5 млрд больше, чем днём ранее.

Рубль пытался укрепляться в течение дня, но к вечеру не справился со своей задачей. Частично на это повлияли аукционы ОФЗ, которые показали весьма вялый спрос при предлагаемых доходностях. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года. Реализованный объём составил 19,167 млрд рублей по номиналу при спросе 192,746 млрд рублей по номиналу. Столь существенная разница между размещённым объёмом и спросом говорит о слабой готовности рынка к низким доходностям. Второй аукцион прошёл не менее удручающе. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года. Размещённый объём составил 8,576 млрд рублей по номиналу при предложении 30 млрд по номиналу. Спрос составил скромные 19,617 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,08%. Вновь мы наблюдаем то, что даже по относительно коротким ОФЗ инвесторы не торопятся скупать бумаги с довольно низкой доходностью. Период конвертации дивидендов отечественных компаний подходит к концу, но всё ещё оказывает влияние. Вкупе со слабыми итогами аукционов это стало внутренней причиной слабости рубля, а вечером добавились и внешние факторы. ФРС пока не стала торопиться с таргетированием доходностей по казначейским обязательствам, хотя и сохранила свою «голубиную» риторику почти без изменений. К вечеру среды доллар слабел на 0,03% до 72,57, а евро укреплялся на 0,62% до 85,61.

В итоговом заявлении Комитета по операциям на открытом рынке есть лишь одно существенное изменение. Представители ФРС отметили «некоторое» улучшение в деловой активности и на рынке труда. Однако эти показатели остаются значительно слабее, чем в начале года. Все остальные формулировки оставлены без изменения, хотя рынок весьма настойчиво ждал нового решения по таргетированию доходностей казначейских обязательств США. Впрочем, теперь надежды перенеслись на сентябрьское заседание. В рамках пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что инфляция, в целом, остаётся ниже 2%, рост заболеваемости COVID-19 вновь начинает тормозить экономику, поэтому ФРС продолжит использовать программы экстренного финансирования до тех пор, пока экономика не встанет твёрдо на путь восстановления. В ближайшее время, по его словам, ФРС завершит пересмотр своей политики.

Пандемия является самым сильным шоком для живущих, поэтому экономика может потребовать дополнительной поддержки, как от ФРС, так и на фискальном уровне. Во всяком случае, заметил он, наблюдается замедление восстановления экономики, хотя ещё преждевременно говорить о длительности данного явления. В целом, рынок сохранял сдержанный оптимизм на фоне решения ФРС и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Общение глав крупнейших IT компаний с законодателями проходило без особой конкретики. Главу Apple (+1,91%) настойчиво опрашивали о высоких комиссиях в AppStore. У главы Amazon (+1,1%) Джефа Безоса интересовались возможным использованием данных клиентов для получения преимуществ, а также вероятности продажи контрафактной продукции. Руководство Google (+1,32%) испытывали вопросами о нейтральности в предвыборный период и связях с Китаем. Марку Цукербергу из Facebook (+1,37%) досталось за предвзятость в отношении консервативного контента, а также пришлось выслушать нотации по поводу чрезмерно агрессивных покупок, которые снижают конкуренцию в сфере социальных ресурсов. В любом случае, значимых претензий в адрес IT гигантов не прозвучало, но был сделан акцент на равных условиях для демократов и республиканцев в президентской гонке. В американской статистике пока больше положительного, чем негативного. Дефицит торговли товарами сократился за июнь на 6,1% до $70,6 млрд. Число незавершённых сделок по продаже жилой недвижимости выросло за июнь на 16,6%. Период корпоративных отчётов пока идёт предсказуемо. Аэрокосмический гигант Boeing (-2,82%) показал ожидаемо слабые итоги за II квартал. General Electric (-4,35%) отчитался об убытках больше ожиданий Wall Street, но хотя бы удовлетворил по выручке и свободному денежному потоку. General Motors (-1,67%) получила убыток меньше прогнозов и выручку на уровне ожиданий. Производитель процессоров Advanced Micro Devices (+12,54%) продолжает радовать рынок ростом прибыли и выручки выше прогнозов, а также улучшает свои ожидания на текущий финансовый год. По итогам дня DJIA вырос на 0,61% до 26539,57 п., S&P 500 на 1,24% до 3258,44 п., а NASDAQ на 1,35% до 10542,94 п.

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Сингапуре под давлением был банковский сектор на фоне предписания о сокращении дивидендных выплат в текущем году с целью обеспечения достаточности капитала. В Японии розничные продажи упали в июне на 1,2%, что уже можно считать не самым плохим результатом в условиях глобальной пандемии. Впрочем, японский рынок пока не может отойти от серии негативных отчётов автомобилестроителей. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22346,44 п. (-0,23%), Hang Seng — 25067,35 п. (+0,74%), Shanghai Composite — 3297,10 п. (+0,08%).

В утренние часы нефть незначительно дешевеет. Усиление пандемии COVID-19 повышает риски возвращения более строгих мер социального дистанцирования в ряде стран, что приведёт не только к приостановке восстановления спроса на нефть, но может развернуть процесс в обратную сторону. Меж тем, накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 24 июля коммерческие запасы нефти упали на 10,6 млн бар. до 526,0 млн бар. Запасы бензина увеличились на 0,7 млн бар. а дистиллятов на 0,5 млн бар. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 18,3 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или —13,1% за год; 8,7 млн бар. бензина в сутки, или —9,1% за год, а также 3,4 млн бар. дистиллятов в сутки, или —11,1% за год. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,1 млн бар. в сутки. Золото демонстрирует повышенную волатильность. Накануне наблюдались более активные попытки зафиксировать прибыль. Резервы крупнейшего золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust снизились до 1241,96 тонн. Впрочем, речи о какой-либо значимой коррекции пока не идёт. Политика ФРС остаётся сверхмягкой и даже без таргетирования доходностей казначейских обязательств США. К 9:00 мск Brent — $44,06 (-0,07%), WTI — $41,21 (-0,15%), Золото — $1951,4 (-0,10%), Медь — $6435,31 (+0,00%), Никель — $13900 (+0,17%).

Индекс доллара повышался на 0,07% до 93,52 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,57% по сравнению с 0,58% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,176 (-0,25%), GBP-USD — $1,296 (-0,28%), USD-JPY – 105,26 (+0,32%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

— в 10:55 мск безработица в Германии (ожидается рост до 6,5%);

— в 11:00 мск ВВП Германии за II квартал (ожидается падение на 10,9% в годовом выражении);

— в 12:00 мск отчёты потребительского и делового доверия в еврозоне, а также индексы делового климата и экономических ожиданий;

— в 12:00 мск безработица в еврозоне;

— в 15:30 мск первичные обращения за пособием по безработице в США, ВВП за II квартал;

— в 16:00 мск международные резервы ЦБ РФ.

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. ФРС продолжает говорить рынкам о сверхмягкой политике в течение периода, который потребуется экономике для восстановления. Как минимум, поводов для коррекции на рынках нет. Поэтому на старте дня ждём относительно нейтральной динамики российского рынка и рубля.



