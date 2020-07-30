Сильных движений в нефти в ближайшие сессии не будет
Вчера Минэнерго США представило неплохие недельные данные по рынку энергоносителей в США: запасы сырой нефти сократились на 10,6 млн барр., что оказалось заметно лучше ожиданий (консенсус Reuters: рост на 0,357 млн) и оценок API (-6.8 млн), представленных накануне, а загрузка местных НПЗ выросла на 1,6% (ожидался прирост на 0,5%). Статистика в условиях неплохой общерыночной конъюнктуры смогла оказать лишь локальную поддержку нефтяным котировкам: цены на нефть Brent тестировали 44 долл./барр., но не смогли закрепиться выше этой отметки.
Сегодня Brent вновь торгуется в нижней части зоны 43-45 долл./барр. на фоне довлеющих над рынком среднесрочных опасений по спросу и влиянию роста предложения с августа. Сегодня-завтра мы не ждем сильных движений от нефтяных котировок; отмечая риски их ухода на более низкие, более оправданные с фундаментальной точки зрения уровни в августе.
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