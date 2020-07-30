В фокусе отчетность Сбербанка и Магнита
Наблюдалась смешанная динамика. Индекс Мобиржи поднялся на новый максимум с конца февраля после 11 дней непрерывного движения вверх. Лидерами роста второй день подряд стали акции Южуралникеля (+14,53%). Корректировались бумаги Лензолота (-2,40%). Пара USD/RUB впервые с конца мая подскочила к отметке 72,50.
Сбербанк (+1,38%) отчитается за второй квартал по МСФО. Кредитный рынок активно восстанавливается. По данным ЦБ, за май банковский сектор нарастил прибыль. Число ипотечных кредитов в мае превысило 90 тыс., в июне — 85 тыс. Мы ожидаем от Сбера сильных результатов, его консолидированная прибыль может превысить 160 млрд руб., притом что по РБСУ показатель за полугодие оказался выше 337 млрд руб.
Магнит (-1,96%) представит результаты за апрель-июнь по международным стандартам. Ожидаем, что выручка компании по итогам полугодия превысит 760 млрд руб., EBITDA будет на уровне 42 млрд руб., а прибыль — около 7 млрд руб. Бизнес магазинов не сильно пострадал от мер самоизоляции, потребительская активность восстановилась в мае более чем на 75%.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон определяет статистика по динамике числа заявок на пособия в США и реакция на итоги заседания ФРС. Лучше рынка могут торговаться бумаги финансового, металлургического и розничного секторов. Ориентиры для пары USD/RUB: диапазон 72,00-73,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2850-2910 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200730/831846587.html