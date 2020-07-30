Рынок акций РФ подрастет на фоне комментариев ФРС США после решения сохранить ставку, рубль снизится в начале дня, полагают аналитики.

Снижение стоимости нефти марки Brent и рост курса доллара на рынке форекс будут давить на отечественную валюту, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. ФРС продолжает говорить рынкам о сверхмягкой политике в течение периода, который потребуется экономике для восстановления. Как минимум, поводов для коррекции на рынках нет. Поэтому на старте дня ждём относительно нейтральной динамики российского рынка и рубля", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

К середине недели фокус инвесторов вновь сместился на меры по стимулированию восстановления экономик различных стран, вводимые со стороны правительств и центробанков, также отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Поводом стало заседание ФРС США. И хотя его итоги полностью уложились в рамки ожиданий, инвесторы позитивно восприняли комментарии, сопутствующие решению сохранить ставку без изменений", — добавляет он.

Учитывая внешний фон, в четверг с утра аналитик ожидает умеренного преобладания покупок в российских акциях в начале сессии, что позволит индексу Мосбиржи установить новые локальные максимумы. В рамках сессии Зварич ожидает удержание индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2900-2950 пунктов.

"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидаем ослабления национальной валюты. Основным фактором здесь выступит рост доллара на международном валютном рынке, как по отношению к основным мировым валютам, так и к валютам развивающихся стран. Также негатива добавляет ситуация на рынке энергоносителей", — отмечает он.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль, также считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Сегодня доллар будет доминировать по отношению к рублю на фоне стагнации цен на нефть, завершающегося налогового периода и в отсутствии поддержки со стороны ЦБ, также отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Аналитик ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль пройдут в диапазоне 72,5-72,9 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржевые индексы США выросли на решении Федеральной резервной системы сохранить сверхнизкую ставку на неопределенное время и новых заверениях центробанка, что для помощи экономике будет сделано все, что можно.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,26-0,3%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,26%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,12%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 016%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,45%, при этом южнокорейский KOSPI растет на 0,17%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,74%.

Стоимость нефти снижается на 0,16% — до 44,02 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,33% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,1752 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду вырос по индексу Мосбиржи, продолжив 11-й день подряд восходящее движение, и закрепился выше 2900 пунктов на внешнем позитиве и корпоративных историях, индекс РТС также вырос.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,79%, до 2918,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1266,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 2 копейки – до 72,57 рубля, евро вырос на 53 копейки, до 85,61 рубля, следует из данных Московской биржи.