НОВАТЭК: РЕЗУЛЬТАТЫ НЕСКОЛЬКО ПРЕВЗОШЛИ КОНСЕНСУС; FCF ОЖИДАЕМО В МИНУСЕ (NVTK RX; НЕЙТРАЛЬНО; ЦЕЛЬ – 1 440 РУБ.)

Выручка (143.9 млрд руб., +1.6% против АТОНа, +2.4% против консенсуса) упала на 22% кв/кв и 34% г/г на фоне снижения объемов продаж природного газа (-9.9% г/г) и резкого падения средней цены на газ (долларовая цена —24.6% г/г). Нормализованная EBITDA дочерних обществ составила 37.7 млрд руб., —17% кв/кв (+2% против АТОНа, +4% против консенсуса). Нормализованная EBITDA, включая долю СП, составила 71.3 млрд руб. (-29% кв/кв; —38% г/г), отражая снижение доли EBITDA Ямал СПГ на 42.2% кв/кв (-11% г/г) и доли EBITDA Арктикгаза на 28% кв/кв (-46% г/г). Прибыль, причитающаяся акционерам Новатэка, составила 41.6 млрд руб., а с корректировкой на колебания валютного курса (21.2 млрд руб.). FCF ушел в минус, составив —57 млрд руб. на фоне сокращения прибыли от операционной деятельности на 30% кв/кв (-55% г/г) и роста капзатрат на 49% кв/кв (97% г/г) из-за увеличения инвестиций в СПГ-проекты.

Результаты Новатэка отразили неблагоприятную макроэкономическую конъюнктуру во 2К и колебания валютных курсов. На нормализованной основе результаты Новатэка немного превысили консенсус-оценки и оказались в целом близкими к оценкам АТОНа. Сегодня Новатэк проведет телеконференцию, на которой мы обратим особое внимание на комментарии относительно перспектив рынка во 2П20, прогресса с 4-й очередью Ямал СПГ и обновленную информацию по дивидендной политике.