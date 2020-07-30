НОРНИКЕЛЬ ОПУБЛИКОВАЛ СМЕШАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2К20, ПРОГНОЗ НА 2020 ПОДТВЕРЖДЕН (MNOD LI; НЕЙТРАЛЬНО; ЦЕЛЬ – $29)

Производство никеля выросло на 5% г/г (+8% кв/кв) в результате наращивания производства рафинированного никеля на Кольской ГМК. Объем производства меди не изменился г/г, но увеличился на 9% кв/кв, что обусловлено временным увеличением объемов переработки концентрата, закупленного у ГК Ростех, и поставками медного кека с рафинировочного завода Norilsk Nickel Harjavalta на Медный завод для дальнейшей переработки. Производство палладия и платины снизилось на 5% и 6% г/г соответственно, в основном из-за эффекта высокой базы в 2019. В квартальном сравнении производство выросло (Pd +32%, Pt +15%) вследствие роста отгрузки с Norilsk Nickel Harjavalta, а также выработки незавершенного производства на Красноярском заводе. Норникель подтвердил прогноз на 2020 по объему выработки из российского сырья: у компании самый значительный прогресс относительно прогнозного уровня в 1П20 по меди (56%), неплохие темпы также по МПГ (50% по платине, 47% по палладию), а производство никеля несколько отстает (46%).

Производственные показатели в целом соответствовали ожиданиям. Мы предварительно оцениваем EBITDA за 1П20 на уровне $3.95 млрд (без учета резервирования и затрат на ликвидацию аварии). Норникель торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020 6.4x — ниже его собственного среднего 5-летнего значения 6.7x. Мы ожидаем, что бумага продолжит восстанавливаться после провала котировок из-за инцидента с разливом топлива. Поддержку должен оказать рост цен на палладий и никель.



