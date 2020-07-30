ОФЗ: самый низкий объем размещения за четыре недели
На вчерашних аукционах Минфин разместил ОФЗ на 27,8 млрд руб., что заметно меньше среднего значения за последние три недели (65 млрд руб.). Спрос на аукционе по размещению 6-летнего флоутера ОФЗ-29014 составил 192,7 млрд руб., но продано бумаг было лишь на 19,2 млрд руб. – т.е. соотношение спроса и фактического объема размещения составило 10x против 4,1x на предыдущем аукционе по размещению этого же выпуска. Минфин установил цену отсечения на отметке 98,3 пп, на 0,2 пп ниже, чем 8 июля.
По нашим оценкам, это соответствует z-спреду к ставке RUONIA в +34 бп против +28 бп на прошлом аукционе. В общей сложности Минфин удовлетворил 14 заявок, на пять самых крупных из них пришлось 78% всех проданных бумаг. Доля удовлетворенных неконкурентных заявок составила 11,3%. Результаты аукциона по размещению 5-летнего ОФЗ-26234 также не впечатлили. При спросе в 19,6 млрд руб. объем размещения составил 8,6 млрд руб. (соотношение 2,3x). Доходность по цене отсечения составила 5,09%, на 1 бп выше уровня закрытия вторника. Было удовлетворено 12 заявок, 71% всех бумаг был размещен в рамках пяти самых крупных из них. Доля неконкурентных заявок в общем объеме размещения составила 29,6%.
До аукционов вторичный рынок торговался без значительных изменений к предыдущему дню, однако после них скорректировался выше по доходности. Дальний сегмент и середина кривой по итогам дня преимущественно выросли в доходности на 2–4 бп. 8-летний ОФЗ-26212 (YTM 5,59%), 7-летний ОФЗ-26207 (YTM 5,36%) и 15-летний ОФЗ-26233 (YTM 6,14%) отстали, прибавив в доходности 5–6 бп. Торговая активность на МосБирже осталась низкой – оборот составил 19,2 млрд руб. против среднедневного объема за месяц на уровне 24 млрд руб. Примерно половина оборота (9 млрд руб.) пришлась на 3-летний ОФЗ-26211. Облигации других развивающихся стран в преддверии заседания FOMC торговались преимущественно в узких диапазонах. Доходности 10-летних выпусков изменились в пределах ±3 бп д/д. 10-летние облигации ЮАР отстали, прибавив в доходности 5 бп.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200730/831846714.html