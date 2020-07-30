На вчерашних аукционах Минфин разместил ОФЗ на 27,8 млрд руб., что заметно меньше среднего значения за последние три недели (65 млрд руб.). Спрос на аукционе по размещению 6-летнего флоутера ОФЗ-29014 составил 192,7 млрд руб., но продано бумаг было лишь на 19,2 млрд руб. – т.е. соотношение спроса и фактического объема размещения составило 10x против 4,1x на предыдущем аукционе по размещению этого же выпуска. Минфин установил цену отсечения на отметке 98,3 пп, на 0,2 пп ниже, чем 8 июля.

По нашим оценкам, это соответствует z-спреду к ставке RUONIA в +34 бп против +28 бп на прошлом аукционе. В общей сложности Минфин удовлетворил 14 заявок, на пять самых крупных из них пришлось 78% всех проданных бумаг. Доля удовлетворенных неконкурентных заявок составила 11,3%. Результаты аукциона по размещению 5-летнего ОФЗ-26234 также не впечатлили. При спросе в 19,6 млрд руб. объем размещения составил 8,6 млрд руб. (соотношение 2,3x). Доходность по цене отсечения составила 5,09%, на 1 бп выше уровня закрытия вторника. Было удовлетворено 12 заявок, 71% всех бумаг был размещен в рамках пяти самых крупных из них. Доля неконкурентных заявок в общем объеме размещения составила 29,6%.

До аукционов вторичный рынок торговался без значительных изменений к предыдущему дню, однако после них скорректировался выше по доходности. Дальний сегмент и середина кривой по итогам дня преимущественно выросли в доходности на 2–4 бп. 8-летний ОФЗ-26212 (YTM 5,59%), 7-летний ОФЗ-26207 (YTM 5,36%) и 15-летний ОФЗ-26233 (YTM 6,14%) отстали, прибавив в доходности 5–6 бп. Торговая активность на МосБирже осталась низкой – оборот составил 19,2 млрд руб. против среднедневного объема за месяц на уровне 24 млрд руб. Примерно половина оборота (9 млрд руб.) пришлась на 3-летний ОФЗ-26211. Облигации других развивающихся стран в преддверии заседания FOMC торговались преимущественно в узких диапазонах. Доходности 10-летних выпусков изменились в пределах ±3 бп д/д. 10-летние облигации ЮАР отстали, прибавив в доходности 5 бп.



