Финрезультаты "Новатэка" улучшатся на фоне стабилизации на рынках во II полугодии
НОВАТЭК (ПОКУПАТЬ) сообщил о снижении чистой прибыли во 2 квартале на 40% г/г — (НЕГАТИВНО)
Ухудшение финансовых результатов компании было обусловлено некоторым сокращением производства (совокупная добыча снизилась на 2,4% г/г, в т.ч. природного газа – на 2,2%, жидких углеводородов – на 3,8%) из-за работ по техническому обслуживанию на Ямал СПГ и снижения добычи в ряде дочерних компаний, отчасти компенсированным развитием добычи на новых месторождениях, а также выраженно неблагоприятной ценовой конъюнктурой рынков углеводородов на фоне карантинных шоков. Снижение доходов в совокупности с сохранением активной инвестиционной политики привело к отрицательному чистому денежному потоку по итогам 2 квартала – впервые с 2013 г.
Финрезультаты компании оказались лучше ожиданий рынка по чистой прибыли и EBITDA, что должно способно умеренную поддержку акциям компаниям. Мы по-прежнему оцениваем компанию как долгосрочно привлекательную, отмечая крепость бизнеса и хороший потенциал органического роста. Мы ожидаем улучшения финрезультатов НОВАТЭК на фоне стабилизации ситуации на рынках углеводородов газа во втором полугодии.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200730/831847328.html