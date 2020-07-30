НОВАТЭК (ПОКУПАТЬ) сообщил о снижении чистой прибыли во 2 квартале на 40% г/г — (НЕГАТИВНО)

Ухудшение финансовых результатов компании было обусловлено некоторым сокращением производства (совокупная добыча снизилась на 2,4% г/г, в т.ч. природного газа – на 2,2%, жидких углеводородов – на 3,8%) из-за работ по техническому обслуживанию на Ямал СПГ и снижения добычи в ряде дочерних компаний, отчасти компенсированным развитием добычи на новых месторождениях, а также выраженно неблагоприятной ценовой конъюнктурой рынков углеводородов на фоне карантинных шоков. Снижение доходов в совокупности с сохранением активной инвестиционной политики привело к отрицательному чистому денежному потоку по итогам 2 квартала – впервые с 2013 г.

Финрезультаты компании оказались лучше ожиданий рынка по чистой прибыли и EBITDA, что должно способно умеренную поддержку акциям компаниям. Мы по-прежнему оцениваем компанию как долгосрочно привлекательную, отмечая крепость бизнеса и хороший потенциал органического роста. Мы ожидаем улучшения финрезультатов НОВАТЭК на фоне стабилизации ситуации на рынках углеводородов газа во втором полугодии.



