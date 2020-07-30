Нулевая инфляция в России вторую неделю подряд
Нулевая инфляция вторую неделю подряд. По данным Росстата, на неделе с 21 по 27 июля темпы прироста инфляции остались нулевыми, при этом в годовом выражении инфляция стабилизировалась вблизи 3.40%.
Сопоставляя календари текущего и прошлого года, с конца июля стартовал значимый период продолжительностью 8 недель, из которых в течение 6 недель была зарегистрирована дефляция (-0.1% н/н) и на 2 оставшихся нулевая инфляция. Соответственно, вчерашний и последующие релизы от Росстата могут привести к росту волатильности годовой оценки инфляции, а общая по итогам августа может усилить или ослабить аргументы для сентябрьского заседания Банка России.
В составе продовольственной потребительской корзины начала преобладать сезонная дефляция плодоовощной продукции (-1.1% н/н). Однако в корзине непродовольственных товаров топливные цен (бензин +0.1% н/н, дизельное топливо 0.0% н/н), на наш взгляд, заслуживают не меньшего внимания, так как Правительству пока не удается стабилизировать биржевые оптовые цены. В довершение, в составе недельной инфляции был реализован остаточный эффект индексации тарифов на коммунальные услуги (+0.1-0.4% н/н).
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