На старте торгов - значительное ослабление аппетита к рисковым активам
На старте торгов рубль вместе с прочими валютами развивающихся стран оказался под давлением. Российская валюта теряет около 0.8% в паре с долларом США и 0.5% в паре с евро, торгуясь вблизи отметок 73 и 86 соответственно. В то же время валюты-аналоги теряют от 0.7% (мексиканский песо) до 0.9% (южноафриканский ранд) в паре с американской валютой. Аппетит к рисковым активам на старте торгов несколько ухудшился, что может быть связано с неопределенностью по срокам принятия пакета фискальных мер в США, а также с новым рекордом по количеству заболевших коронавирусом в мире за 1 день (за вчерашние сутки около 290 тыс. случаев).
Кроме того, инвесторы также могут фиксировать часть позиций по факту прошедшего вчера заседания ФРС, которое накануне не оказало значимого влияния на торги. Вчера Минфин смог разместить ОФЗ лишь на 27.5 млрд. рублей, не желая предлагать участникам повышенную премию. Сегодня ключевыми факторами риска для всего блока высокодоходных активов станут публикации данные по ВВП Германии и США, а также число первичных заявок на получений пособий по безработице в США. Если данные укажут на более сильное падение ВВП во втором квартале или на более медленное восстановление рынка труда в Штатах, аппетит к риску останется ослабленным.
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