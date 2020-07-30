На заседании 29 июля ФРС США ожидаемо сохранила процентные ставки в диапазоне 0-0,25%. Продолжение сверхмягкой монетарной политики в обозримом будущем не вызывает сомнений, и регулятор мог использовать заседание, чтобы укрепить уверенность инвесторов в верности своему курсу.

Формулировка итогового заявления была похожа на июньскую, разве что сейчас регулятор отметил недавний подъем активности после снятия ограничений, впрочем, подтвердив, что экономика остается далеко от предкризисного состояния. Тем самым, глава Федрезерва указал на необходимость продолжения монетарной помощи.

Вероятно, что ФРС уже на сентябрьском заседании объявит о переходе к ориентированным на конечные результаты прогнозам, хотя некоторые ждали больших деталей уже сейчас. Как показали предыдущие заявления, от идеи контроля кривой доходности чиновники ФРС решили отказаться или как минимум отложили рассмотрение этого вопроса.

Сейчас больше обсуждается идея таргетирования среднесрочной инфляции. Другими словами, регулятор может допустить инфляцию выше 2% в будущем какое-то и не повышать ставки, потому что сейчас инфляция низкая. Это обеспечит возможности для более гибкой политики, позволив продлить цикл мягкой монетарной политики, так как от регулятора не будут ждать увеличения ставок при превышении инфляции, которой многие инвесторы опасаются из-за фискальных стимулов объемом в $2,8 трлн и поста баланса ФРС до $7 трлн.

Обновление золотом абсолютных максимумов — одно из подтверждений спроса на защиту от инфляции. Однако остаются вопросы по поводу временного горизонта, на котором регулятор будет лояльно относиться к росту цен. Все-таки обеспечение ценовой стабильности — одна из главных целей любого центрального банка. Вероятно, поэтому в ФРС не торопятся с оглашением подобных планов, но могут это сделать в сентябре.

В ходе пресс-конференции Джером Пауэлл может вновь подчеркнуть необходимость новых фискальных стимулов до обеспечения плавного восстановления экономики. Повышенные пособия по безработице перестанут выплачивать уже в конце июля, а демократы с республиканцами все не могут договориться о размере новых. Без подобных стимулов восстановление экономики может затянуться.

В целом инвесторы ждали сохранения мягкого тона Федрезерва, что подтверждается его вчерашним решением продлить срок действия нескольких программ по чрезвычайному кредитованию до конца года. S&P500 после колебаний в момент выхода заявления продолжил рост.



