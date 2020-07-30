Вчера мы опубликовали материал Base & Precious Metals Watch – July 2020, основные тезисы которого представлены ниже.

 Никель. Производство никелевого чугуна в Китае в июне снизилось на 11% г/г, в то время как производство в Индонезии увеличилось, и, судя по всему, разрыв между двумя странами продолжит расти. Импорт филиппинской руды остается на низком уровне. Китайский рынок электромобилей в июне выглядел заметно слабее, чем рынок легковых автомобилей в целом. Профицит предложения на глобальном рынке никеля в 1п20 составил 60 тыс. т.

 Медь. Производство в Чили и Перу в мае снизилось на 12% г/г. Мы полагаем, что к июлю оно постепенно вернется к уровням прошлого года. Выше ожиданий оказались объем производства меди в Китае, а также объем импорта катодов и уровень спроса: выпуск климатического и холодильного оборудования в июне вырос на 17–19% г/г, инвестиции в строительство электросетей увеличились на 7% г/г, что способствовало 15%-му росту спроса на медь в Китае во 2к20.

 Алюминий. Экспорт алюминия из Китая в июне сократился на 30% г/г. Высокий внутренний спрос способствовал сохранению значительной разницы в ценах Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) и Лондонской биржи металлов (LME). Запасы металла на SHFE по сравнению с маем сократились на 25%. После недавнего роста спотовые цены на алюминий имеют 11%-ю премию к 90-му процентилю денежной себестоимости.  Золото. Производство в ЮАР в мае сократилось «всего» на 20% г/г. Ситуация должна улучшиться в июне и в 3к20 благодаря отмене карантинных мер. Покупки золота центральными банками и ETF-фондами в июне снизились по сравнению с маем, однако инвестиционный спрос останется высоким. Продажи ювелирных изделий по-прежнему оставляют желать лучшего. Соотношение цены золота и серебра, достигшее пика на отметке 123, на данный момент опустилось до 80.

 Палладий и платина. Рынок легковых автомобилей в Китае в июне вырос на 12% г/г. Однако в Европе и США восстановление идет медленно: здесь продажи сократились на 24–27%ф г/г. Импорт палладия в Китай в июне взлетел на 94% г/г, импорт платины также превзошел ожидания, увеличившись на 83% г/г. На наш взгляд, нынешнее соотношение спроса и предложения на рынке палладия вполне может привести к дальнейшему росту цен.