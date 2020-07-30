НОВАТЭК вчера представил неоднозначные финансовые результаты за 1К20 по МСФО; отчет о прибылях и убытках, отразивший пик мирового кризиса на рынке углеводородов, осложненный переизбытком предложения СПГ на рынках ЕС, в целом соответствует нашим ожиданиям. Несмотря на дальнейшее ухудшение макроэкономической ситуации в связи с пандемией COVID-19, компания смогла завершить второй квартал года с прибылью, не оправдав, впрочем, ожиданий по СДП, который оказался в зоне отрицательных значений в связи с существенным увеличением капиталовложений в проекты по расширению производства СПГ.

Операционные результаты: На фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка углеводородов выручка НОВАТЭКа продолжила снижение в 2К20, опустившись на 22% за квартал и на 34,1% г/г до 143,9 млрд руб., в основн ом на фоне обвала котировок TTF и Brent (приблизительно на 60% г/г), а также сильного сокращения объемов реализации СПГ (- 32,4%) в результате увеличения доли прямых продаж “Ямал СПГ“ по долгосрочным контрактам и соответствующего снижения объемов покупок СПГ материнской компанией. В связи с отставанием сокращения операционных расходов, EBITDA составила 23,9 млрд руб., оказавшись на 25% ниже уровня 1К20 и снизившись на 65% г/г. С учетом коррекции на разовые статьи (в том числе на убыток от неденежной переоценки условного возмещения от продажи 40% па кета в проекте “Арктик СПГ-2” в 2019 г. в размере 13,7 млрд руб.), нормализованная EBITDA дочерних предприятий составила 37,7 млрд руб. (точно совпав с нашим прогнозом и превысив прогноз рынка на 4%) при росте рентабельности на 160 б. п. до 26%. В сочетани и с учетом доли в EBITDA СП (33,6 млрд руб.) нормализованная EBITDA группы составила 71,3 млрд руб., оказавшись на 6% ниже наших ожиданий на фоне меньшего вклада проекта “Ямал СПГ” (его EBITDA составила 23,7 млрд руб. против 27,5 млрд руб., по нашей оценке). В целом нормализованная EBITDA снизилась на 38% г/г, опустившись на 29% за квартал, так как вклад СП снизился на фоне неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, вышедшей на свой пик в 2К20.

Мы считаем, что недавнее ускорение роста капитальных расходов является подтверждением курса НОВАТЭКа на реализацию программы расширения производства СПГ и выполнение заявленного производственного плана, что, на наш взгляд, поддерживает инвестиционную привлекательность акций компании. Учитывая исключительный характер волатильности текущих цен на углеводороды и неблагоприятную макроэкономическую конъюнктуру, мы по-прежнему считаем НОВАТЭК привлекательной историей в нефтегазовом секторе.