Компания Норильский никель (MNOD:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $35,3/ГДР) вчера представила операционные результаты за 2К20.

Как мы и ожидали, производство за квартал выросло по всей корзине металлов в квартальном сопоставлении. Объемы производства никеля выросли на 8% к/к после постепенного восстановления производства рафинированного никеля на Кольской ГМК; производство меди выросло на 9% к/к на фоне увеличения объемов переработки медного концентрата, купленного у ГК “Ростех”, а также увеличения медного сырья для производства меди на Заполярном филиале. Производство металлов платиновой группы выросло на фоне выработки незавершенного производства высокой степени готовности на Красцветмет.

Мы ожидаем незначительного влияния пандемии на объемы продаж компании в связи с фокусом на азиатские рынки, в том числе Китай, где наблюдается сильный спрос на нержавеющую сталь, рост промпроизводства и сильное восстановление автомобильной отрасли, в том числе сегмента по производству электромобилей.

Производство металлов в 1П20 снизилось в годовом сопоставлении на фоне проведения в цехе производства

рафинированного никеля пусконаладочных работ в связи с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания на Кольской ГМК, снижения объемов переработки медного концентрата, купле нного у ГК “Ростех” и эффекта высокой базы 1П19, когда компания переработала ранее накопленные запасы незавершенного производства высокой степени готовности.

Так как компания подтвердила свой производственный прогноз, можно ожидать рост производства в 2П20. По нашей оценке, рост цен на палладий должен в полной мере компенсировать снижение объемов производства металлов платиновой группы.

Цены на палладий выросли на 16% с начала года до $2 248/унцию, тогда как средние цены реализации в 2019 г. составили $1 541/унцию. Следует также учитывать тот факт, что потенциально компания может воспользоваться для продажи запасами из палладиевого фонда. Акции компании находились под давлением в последнее время из-за ситуации с разливом топлива в Норильске. Мы считаем, что соответствие ESG стандартам и результаты переговоров с Росприроднадзором будут главными катализаторами роста акций компании в краткосрочной перспективе.