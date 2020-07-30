Прибыль General Electric на акцию за второй квартал недотянула до консенсуса $0,11 и составила —$0,26. Главной причиной снижения прибыли стало обесценение нематериальных активов в авиационном сегменте и в части бизнеса GECAS на $1717 млн.

Самые успешные результаты продемонстрировал сегмент здравоохранения (Healthcare), доля выручки которой приблизилась к доле авиационного: 24% против 27%. Направление Healthcare зафиксировало падение продаж на 18%, до $3893 млн, притом что продажи авиационного сегмента просели почти вдвое по отношению к прошлому году и составили $4384 млн. Фактическая приостановка пассажирских авиаперевозок в отчетном периоде вынуждает авиакомпании выставлять свой автопарк на вторичный рынок и отказываться от обслуживания самолетов. Такая тенденция приводит к сокращению поставок деталей для самолетов и изменению контрактов на обслуживание. Сервисные контракты в авиации, о чем ранее говорил генеральный директор GE Ларри Калп, вероятно, будут урезаться и пересматриваться.

Ключевым моментом в финансовом отчете General Electric стало обесценение активов на общую сумму $1717 млн, который и привел к уже упомянутому убытку $0,26 на акцию. Общие расходы корпорации снизились всего на 7% при падении выручки на 24% г/г.

Финансовые показатели GE заметно недотянули до ожидаемого, зато компания отчиталась гораздо лучше прогноза по кэш-менеджменту. Консенсус закладывал расходы корпорации на уровне $3 млрд, а по факту они составили $2,1 млрд. Компания продолжает бороться с последствиями кризисной ситуации, возникшей в 2018 году, и, разумеется, пандемия никак не помогла компании в этом. Тем не менее ее долговая нагрузка составляет $85 млрд при Net Debt/EBITDA 2,7x, что в приделах нормы. Также наличие ликвидности в $89 млрд предохраняет компанию от резких перепадов на рынке. Текущий уровень пятилетних CDS равен 165 б.п., что выше значений, которые были до мартовской коррекции.

В долгосрочной перспективе бизнес GE поддерживает стабильность сегмента медтехники, но дожидаться восстановления авиационного направления придется неопределенно долго. Поэтому мы ожидаем медленного восстановления ее финансовых результатов. Наша цель по акции GE — $8.



