Квартальные результаты Boeing оказались значительно ниже консенсуса. EPS недотянула до прогнозов более чем вдвое. Рынок ждал убытка на уровне $1,8 на акцию, а он составил $4,2. Компания находится как под общим для всего бизнеса давлением фактора пандемии, так и собственных проблем, связанных с отменой заказов на Boeing 737MAX и вывода этих лайнеров из эксплуатации с середины 2019 года после двух авиакатастроф.

В середине июля компания представила данные о поставках за второй квартал, отразившие падение закупок пассажирских авиалайнеров на 71%. Сокращение прошло по всей модельной сетке, кроме 747-й модели. Компания планирует сократить производство самолетов, чтобы адаптироваться к ситуации слабого спроса из-за сложной ситуации сегменте авиаперевозок. При этом с мая Boeing постепенно наладил производство 737-й модели.

Падение объемов поставок самолетов указывает на трудности как для самой компании, так и для отрасли в целом. Спасает ситуацию для Boeing стабильность оборонного сегмента, где продажи составили $6588 млн против $6579 млн годом ранее. Однако общий результатат оказался ниже консенсуса на 30% ($9063 млн против $12953 млн).

Именно оборонные госконтракты способны обеспечить сохранение доходов Boeing. Ранее Lockheed Martin поддержал инициативу правительства не пересматривать планы финансирования в оборонном секторе. С приходом Дональда Трампа объемы инвестиций в оборонную промышленность постоянно растут.

Boeing находится в тяжелом положении как производитель пассажирского авиатранспорта, и в среднесрочной перспективе восстановления продаж в этом сегменте не ожидаем. Однако по итогам второго квартала половину выручки составил оборонный бизнес, что позитивно для компании. Наш таргет по акции корпорации — $204.



