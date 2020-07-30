ФРС США готова к любым мерам поддержки
Вчера в FOMC не разъяснили, какие это будут шаги, но на пресс-конференции руководитель ФРС Д.Пауэлл заявил, что рассматриваются любые меры по поддержки населения, корпораций и экономики в целом.
Как сказал господин Председатель, Фед будет использовать весь монетарный инструментарий, пока люди не будут уверены в полной своей безопасности, пока их активность не восстановится в полном объеме. Что это значит?
Это значит, что никаких табу для ФРС не будет: если надо, введут контроль за кривой доходности; откроют дополнительные своп линии с центральными банками, дадут долларов столько, сколько нужно; в конце концов, начнут скупать акции.
Вывод я делаю из всего этого очень простой – пока вы боитесь второй, третьей и т.д. волны эпидемии, рынок акций будет расти, а как только испуг пройдет, то начнется масштабная коррекция. Покупай, пока на дворе коронавирус.
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