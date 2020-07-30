Сохранение стимулов со стороны ФРС поддержит евробонды стран ЕМ
Вчера спрос на риск несколько вырос в ожидании заявления ФРС, которое, в целом оправдало надежды инвесторов. В наибольшем выигрыше оказались суверенные еврооблигации Мексики и Индонезии, доходности которых упали на 7–9 и 5–7 б.п. соответственно.
Российская кривая вчера опустилась вниз на 2–4 б.п., причем наибольшие движения, что уже стало традиционным, продемонстрировали длинные выпуски. Лидировал RUSSIA’47 (YTM 3,21%), подорожавший на 1,0 п.п. (минус 4 б.п. в доходности), следом за ним шел соседний RUSSIA’43 (YTM 3,25%), прибавивший 0,65 п.п. (минус 3 б.п. в доходности).
Медленно, но верно продолжают сокращаться дисконты еврооблигаций РФ относительно своих наиболее близких аналогов – выпусков Индонезии и Мексики. В первом случае уже даже ставшая премией разница RUSSIA’29 (YTM 2,46%)-INDON’30 (YTM 2,27%) в терминах z-спреда достигла 25 б.п. На длинном конце дисконт RUSSIA’47 к INDON’47 (YTM 3,35%) еще остается, но уже превратился в символические 15 б.п. В случае выпусков Мексики размеры дисконта сжались до 50–60 б.п. с 100–110 в мае и начале июня.
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