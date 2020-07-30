Результаты PayPal Holdings, Inc. (PYPL) за второй квартал значительно превзошли ожидания рынка. За отчетный период в PayPal открыто 346 млн активных аккаунтов (+21% г/г), проведено 3,7 млрд транзакций (+26% г/г). Общий объем транзакций (TPV) достиг $222 млрд, увеличившись на 29% год к году. Отдельного упоминания заслуживает популярный сервис Venmo, TPV которого вырос на 52%, до $37 млрд.

Разводненная прибыль на акцию PayPal увеличилась и до $1,29 (+86%), что является лучшим результатом за всю ее историю в статусе публичной компании. Чистая прибыль увеличилась на 86%, до $1,5 млрд, благодаря повышению операционной прибыли до $0,95 млрд (+35%), а также с доходами от переоценки стратегических инвестиций, которые в основном представлены вложением в Mercado Libre, Inc. (MELI) — одну из самых популярных торговых онлайн-площадок в Латинской Америке. Эффект от переоценки ценных бумаг в стратегическом портфеле составил почти $687 млн. При этом из-за ухудшения макроэкономических прогнозов корпорация, как и многие другие представители финансовой отрасли, отразила расходы на создание резервов под ожидаемые убытки, которые составили $440 млн (+38%).

Чистая выручка PayPal за квартал выросла на 22%, до $5,26 млрд, благодаря улучшению операционных показателей. Во втором квартале число активных счетов увеличилось на 137% год к году, до 21,3 млн. PayPal стала одним из бенефициаров ограничительных мер, принятых в связи с пандемией, так как они стимулировали увеличение объема онлайн-платежей.

На фоне многих других крупных корпораций PayPal продолжает давать прогноз финансовых результатов. В соответствии с расчетами компании, общий объем транзакций (TPV) по итогам третьего квартала вырастет на 30%, выручка увеличится на 23%, разводненная прибыль на акцию повысится на 45%. По итогам года PayPal планирует нарастить TPV более чем на 20%, выручку — на 20%, а прибыль на акцию — на 25%.

Целевая цена на акции PYPL на горизонте года составляет $229. Мы прогнозируем разводненную прибыль на акцию за 2020 год на уровне $2,74, а за третий квартал — в размере $0,65. В случае реализации «бычьего» сценария цена способна вырасти до $268, а при развитии «медвежьего» сценария котировка снизится $126. PayPal является одной и самых привлекательных корпораций на рынке, так как потенциал развития индустрии электронных платежей не будет исчерпан еще многие годы, поэтому акции корпорации рекомендуются к покупке.