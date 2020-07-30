Фондовые индексы США завершили торги 29 июля ростом, позитивно отреагировав на решение ФРС оставить процентные ставки без изменений и подтверждение Джеромом Пауэллом обещания обеспечивать поддержку экономике, пока на ней сказываются последствия пандемии коронавируса. Кроме того, инвесторы положительно оценили выступление руководителей технологических гигантов Amazon, Apple, Alphabet и Facebook на слушаниях в Конгрессе. Индекс S&P500 по итогам сессии вырос на 1,24%, до 3258 пунктов. Все 11 секторов завершили день в плюсе. Ралли возглавили циклические сектора энергетики и финансов, прибавившие более 2%.

Мировые фондовые площадки сегодня корректируются в ожидании отчетов крупнейших технологических компаний США. Угроза пандемии сохраняется. Количество заболевших в мире превысило 17 млн. Число летальных случаев в США достигло 150 тыс. Власти Великобритании предупредили о риске второй волне эпидемии в Европе и собрались расширить список стран, по приезде из которых граждане отправятся на карантин.

В фокусе остается новый пакет фискальных стимулов. Демократы отклонили предложение республиканцев о краткосрочном продлении повышенных пособий по безработице, в то время как действие старых заканчивается 31 июля. Демократы настаивают на увеличении пакета стимулов в три раза с изначально заложенных в него $1 трлн. Рынок считает, что стороны могут прийти к новому соглашению в течение двух недель и утвердить программу помощи экономики в объеме $1,5 трлн. Отсутствие новых стимулов нервирует инвесторов, так как угрожает восстановлению экономики.

Азиатские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI300 теряют 0,5-0,7%, японский Nikkei в минусе на 0,3%. Биржи Европы падают больше чем на 1% на фоне слабых данных о динамике ВВП в Германии во втором квартале.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается к 0,55%. Августовский фьючерс на Brent снижается к $43. Золото теряет более 1%, уходя ниже $1950 Аппетит к риску слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии опустится ниже 3250 пунктов.

Внимание инвесторов будет сосредоточено первой оценке ВВП США за второй квартал. Консенсус ожидает падения экономики более чем на 30% из-за спровоцированного эпидемией коронавируса падения покупательской и инвестиционной активности, главным образом в апреле, на который пришелся пик эпидемии и ограничительных мер. Потребление начало восстанавливаться в мае и июне, создавая почву для восстановления ВВП в третьем квартале, но процесс будет долгим. Объем производства, вероятно, останется ниже уровней, достигнутых накануне пандемии, в течение многих лет.

Сегодня после закрытия отчитаются четыре из пяти крупнейших компаний в США: Apple, Amazon, Alphabet и Facebook. Ожидается, что Apple сообщит о снижении выручки в связи с сокращением потребительских расходов, а также с закрытием магазинов во всем мире во время карантина. Инвесторам важно знать, представит ли производитель iPhone прогноз.

Согласно консенсусу, гигант рекламного рынка Alphabet сообщит о снижении квартальной выручки на 4,2% г/г, до $37,3 млрд. В фокусе нашего внимания высокорентабельный сегмент Google Cloud, предоставляющий облачные услуги для бизнеса. Текущий консенсус-прогноз аналитиков закладывает рост выручки Amazon на 28% г/г при снижении операционной прибыли на 61% г/г. Компания стала одним из бенефициаров карантинных ограничений, что положительно скажется ее на ключевых бизнес-сегментах: онлайн-ретейле, облачных вычислениях (AWS), стриминговых продуктах и подписке. Facebook готовится сообщить о снижении продаж и прибыли. Инвесторов будут интересовать комментарии компании о текущем состоянии рекламного рынка, особенно в свете бойкота некоторых представителей крупного бизнеса.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 14 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает проходить проверку на прочность. Индекс вновь тестирует сопротивление, которое располагается у вершины июня, поднявшись вчера выше. При этом индекс обрел уверенную поддержку на отметке 3200 пунктов. Показатели моментума дают противоречивую картину. Индикатор RSI остается выше нейтральной отметки 50. MACD ухудшился и ушел в минус. В случае завершения бэктеста и успешного разворота вверх очередной целью может стать закрытие гэпа от 3328 пунктов. В случае развития нисходящей коррекции следующей поддержкой для индекса способен стать уровень 3140 пунктов, а далее — 200-дневная средняя в районе 3040 пунктов.