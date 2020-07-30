В августе склонность рубля к умеренному ослаблению сохранится
По итогам первого дня заседания ФРС США инвесторы получили сигнал о готовности американских монетарных властей к расширению мер поддержки. По нашим оценкам, это может оказать поддержку риск-аппетитам инвесторов. Одновременно с этим увеличение такой монетарной поддержки рынков и экономики будет усиливать давление на американскую валюту.
По нашим ожиданиям, в ближайшее время доллар может продолжить умеренное ослабление, в то же время динамика ослабления американской валюты будет носить весьма сдержанный характер. На наш взгляд, после объявления Федрезервом расширения мер монетарной поддержки, придавшего импульс росту риск-аппетитов инвесторов, в более отдаленной перспективе сохраняются риски возвращения рыночного оптимизма к коррекции.
Продолжающийся рост числа заражений коронавирусом в мире и новый всплеск напряженности в отношениях между США и Китаем остаются ключевыми негативными факторами, вызывающими тревогу инвесторов на мировых рынках. В случае усиления опасений инвесторов в отношении реализации данных рисков доллар может довольно быстро отыграть значительную часть потерь. В свою очередь это возобновит давление на валюты EM, в том числе и российский рубль.
По нашим оценкам, даже с учетом объявленных Федрезервом дополнительных мер монетарной поддержки и повышения риск-аппетитов инвесторов на мировых рынках, данных факторов окажется недостаточно для возвращения к уверенному укреплению российской валюты. Мы ожидаем, что в ближайшее время, как, впрочем, и в течение всего августа рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению. В случае снижения риск-аппетитов инвесторов, вызванного усилением тревожности из-за ситуации с пандемией и очередных всплесков напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, давление на рубль может дополнительно усиливаться.
В то же время, по нашим оценкам, ключевым фактором риска для российской валюты остается геополитический фактор и санкционная риторика в отношении РФ. С приближением выборов президента в США вероятность реализации очередных санкционных рестрикций в отношении РФ может усиливаться. Помимо этого, в пользу дальнейшего снижения курса рубля в августе и на перспективу до конца года будут выступать продолжение ослабления счета текущих операций, а также вероятное дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ.
Ожидаем, что в перспективе августа курс рубля будет формироваться в диапазоне 71.5-74 рублей за доллар. Также нельзя исключить и ослабление российской валюты к уровням 75 и ниже, например, в случае возобновления санкционной риторики в отношении РФ. Курс рубля к евро может формироваться в диапазоне 82-87.
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