Индекс Мосбиржи сегодня к 13:00 мск снизился на 0,6%. Акции Магнита выглядели несколько лучше рынка. Магнит сократил прогноз по объему капитальных затрат на 2020 год до 40-45 млрд рублей на фоне снижения инвестиций в органический рост и редизайн. Чистая прибыль Магнита по МСФО за 1 полугодие выросла на 77,8% – до 17,04 млрд руб. Эти данные, как представляется, способны значимым образом поддержать акции компании даже на текущих высоких уровнях.

Отчетность Сбербанка также оказалась лучше прогнозов и также свидетельствует в пользу переоценки с повышением рынком справедливой стоимости данной бумаги. С учетом полученных сегодня данных, реакция рынка на публикацию отчета, возможно, не будет носить устойчивого характера. Полагаем, она отражает не столько влияние отчетности, сколько реакцию рынка на завершение ожидавшегося события – это вчерашняя сессия ФРС – с учетом неблагоприятных для роста краткосрочных технических и сезонных факторов, а также некоторого ухудшения внешнего информационного фона при поддержке, впрочем, сохраняющейся со стороны данных отчетности американских корпораций и информации о стимулирующих мерах и мерах производителей, направленных на балансировку спроса на товарном сегменте.

Возможным представляется итоговое снижение российского рынка акций сегодня, однако, краткосрочные технические факторы, возможно, вечером ограничат активность продаж. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2875-2935 пунктов, 72,5-73,45 рублей и 84,6-86,50 рублей за доллар США и евро соответственно.