Главным событием вчерашнего дня несомненно стала пресс-конференция Председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Участники рынка ее ждали, инвесторы надеялись. В принципе все ожидания сбылись.

Если до 9 часов вечера (мск) торги шли ни шатко, ни валко, и индексы болтались хоть и в плюсе, но все же недалеко от нулевых отметок, то после выступления господина Пауэлла в котором он подтвердил, что ФРС будет активно стимулировать американскую экономику и продолжит свою политику по выкупу казначейских и корпоративных облигаций, участники рынка явно взбодрились и принялись гораздо более активно покупать бумаги. В итоге, все индексы закрылись в уверенном плюсе, прибавив от 0,61% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до 1,35% по высокотехнологичному индексу NASDAQ.

Лучше всех смотрелись акции компаний, занимающихся управлением недвижимостью, которые в среднем выросли на 2,22%. Совсем немного отстали от них акции компаний, работающих в технологическом секторе, подросшие в среднем на 1,92%. Среди последних безусловной звездой вчерашнего дня (да, впрочем, вообще последних нескольких недель) были акции Advanced Micro Devices (AMD, +12,54%), сделавшие очередной шаг в «открытый космос» после выхода великолепной квартальной отчетности.

Однако, к величайшему сожалению, далеко не вся отчетность, которая вчера выходила, была столь же сильной, как у AMD. Так, откровенно слабой оказалась отчетность от двух промышленных гигантов — компаний Boeing (BA, —2,83%) и General Electric (GE, —4,35%). Но если слабая отчетность промышленных компаний в условиях эпидемии коронавируса — вещь вполне закономерная и ожидаемая, то вот плохие финансовые показатели фармацевтической компании Amgen (AMGN, —2,51%) застали инвесторов врасплох.

Но все же день завершился на явном позитиве. Уже после окончания торгов вышла отчетность от таких знаковых компаний как PayPal (PYPL) и Qualcomm (QCOM). И в обоих случаях мы увидели очень сильные данные, которые превзошли ожидания аналитиков. Реакция инвесторов была мгновенной и сразу же после выхода отчетности на постмаркете котировки обеих акций полетели вверх, прибавив 3 и 10 процентов соответственно. Особенно радует взлет акций Qualcomm (QCOM), которым благодаря своему более чем 10-ти процентному росту удалось переписать свои древние абсолютные исторические максимумы 20-летней давности.

А напоследок хочется отметить еще одну компанию, которая опубликовала вчера свою квартальную отчетность. Это крупнейший американский автопроизводитель — General Motors (GM). Сама по себе отчетность компании оказалась так себе, хотя и несколько лучше прогнозов аналитиков. Но здесь интересен скорее комментарий генерального директора GM Мэри Барра, которая сказала, что вполне возможен spin-off компании с выделением в отдельные бизнесы таких подразделений как производство аккумуляторов и электромобилей, что должно, по ее словам, привести в конечном счете к повышению стоимости всей компании.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 29 июля было заключено более 600 тысяч сделок с акциями 1 212 эмитентов на общую сумму 577 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 30 июля. Вчера ФРС конечно поддержал рынки, но заряда бодрости хватило, как мы видим, ненадолго. Сегодня с утра погода опять испортилась, и проблемы с коронавирусом и с экономикой дают о себе знать.

Главные события сегодняшнего дня — это выход данных по ВВП за 2-й квартал 2020 года и публикация квартальной отчетности уже после окончания основной торговой сессии 4-я монстрами американской (да и всей мировой!) экономики — компаниями Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) и Facebook (FB).

Данные по ВВП ничего хорошего не сулят. Аналитики ожидают падения ВВП во втором квартале на жуткие 35%! Сама по себе цифра слабо представима и какова будет реакция участников рынка, когда они ее увидят своими глазами, предсказать сложно. А ведь сегодня еще и как обычно по четвергам «в довесок» к ВВП будут опубликованы данные о первичных заявках на пособие по безработице за последнюю неделю. И там тоже нам пока ничего хорошего нам не светит. Аналитики дружно предсказывают появление еще 1,45 миллиона новых безработных. А значит экономика продолжает буксовать и топтаться на месте. Печальненько…

Поэтому остается одна надежда — исключительно на сильную отчетность FAANGовцев. Может быть их красивые цифры хоть как-то успокоят мятущиеся души инвесторов? Может быть, но не факт.

Пока же по итогам первой половины дня фьючерсы на основные американские индексы уверенно стоят в красной зоне и теряют вплоть до 1% от вчерашнего закрытия. Судя по всему, участники рынка готовятся к худшему. Однако, будем надеяться, что это худшее не наступит.



