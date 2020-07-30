30 июля после закрытия торгов отчитаются самые крупные американские компании – Apple, Amazon, Google и Facebook. Microsoft представила свои результаты раньше, и отчет не был плохим, но после публикации акции снизились. Возможно, у инвесторов завышенные ожидания относительно крупнейших технологических компаний и 31 июля можно ждать умеренную коррекцию на рынке, так как второй квартал был сложным для всех, в том числе для лидеров. Оптимизм относительно перспектив технологических компаний можно заметить, если сравнить динамику цен акций и динамику прибыли уже отчитавшихся за второй квартал компаний. Да, информационные технологии в тройке лидеров, но они не лучшие, хотя именно эти акции предпочитают инвесторы акциям всех других секторов.

При этом, как видите, компании коммунального сектора пока что не оценены инвесторами по достоинству. Думаю, что в ближайшие недели на рынке будет наблюдаться перераспределение средств между активами в пользу недооцененных.

Также в качестве диверсификации я бы добавил в портфель акции фондов европейских компаний: Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) или iShares MSCI EMU ETF (EZU). По темпам роста европейские индексы отстают от американских со времен кризиса 2008 года. Одним из главных отличий в монетарной политике центробанков Старого и Нового Света стало то, то ЕЦБ не начинал свою программу покупки активов до марта 2015-го. В Европе по-прежнему немало собственных проблем, по ней также сильно ударил коронавирус, но в данный момент местные власти проделали лучшую работу по его сдерживанию, чем правительство США. Это создает хорошие предпосылки для более устойчивого восстановления. Также полагаю, что в ближайшие месяцы волатильность европейских акций будет меньше, чем американских, ввиду президентских выборов в США. Вдобавок лидеры ЕС сделали действительно важный шаг к установлению более сильного финансового союза с соглашением по Европейскому фонду восстановления на 750 млрд евро и бюджетом ЕС в размере более 1 трлн евро, поскольку это включает выпуск общего долга и способствует созданию атмосферы взаимного доверия.

Стабильность растущего тренда сильно зависит от результатов тестирования вакцины, разработанной Pfizer-BioNTech. Успех этих компаний позволит снизить влияние неопределенности, связанной с выборами и непростыми взаимоотношениями между США и Китаем. В любом случае диверсификация в виде ETF акций коммунального сектора и европейских компаний придаст вашему портфелю стабильности.