По акциям НЛМК проходит коррекционное снижение
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ТГК-2 (+9,55%) и привилегированные акции Россетей (+2,40%). В лидерах снижения были гдр TCS Group (-3,08%) и акции НЛМК (-2,42%).
Акции ТГК-2 в четверг подскочили без видимых фундаментальных причин.
По акциям НЛМК наблюдалось коррекционное снижение.
С технической точки зрения бумаги НЛМК остаются в среднесрочном восходящем тренде, который не теряет своей актуальности до закрепления ниже поддержек 130-135 руб. (район средней полосы Боллинджера недельного графика). В краткосрочной перспективе ближайшая важная поддержка расположена у 141 руб. – её пробой будет говорить о рисках снижения к 135,50 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Перехода к масштабному падению технические сигналы на данный момент не предвещают.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200730/831850233.html