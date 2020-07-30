В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ТГК-2 (+9,55%) и привилегированные акции Россетей (+2,40%). В лидерах снижения были гдр TCS Group (-3,08%) и акции НЛМК (-2,42%).

Акции ТГК-2 в четверг подскочили без видимых фундаментальных причин.

По акциям НЛМК наблюдалось коррекционное снижение.

С технической точки зрения бумаги НЛМК остаются в среднесрочном восходящем тренде, который не теряет своей актуальности до закрепления ниже поддержек 130-135 руб. (район средней полосы Боллинджера недельного графика). В краткосрочной перспективе ближайшая важная поддержка расположена у 141 руб. – её пробой будет говорить о рисках снижения к 135,50 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Перехода к масштабному падению технические сигналы на данный момент не предвещают.