В фокусе вновь ослабление рубля. С начала лета рубль потерял 7% своей стоимости к доллару. При этом ухудшений в экономике не наблюдается. Напротив, повседневная потребительская активность восстановилась до докризисного уровня, всплеска инфляции и безработицы нет. Однако помимо макроэкономических факторов на нацвалюту действуют и рыночные. Со снижением ключевой ставки рублевые инструменты становятся менее привлекательными. Ослабление рубля стимулирует перетекание средств из рублевых инструментов в валютные. Доллар, несмотря на девальвацию к евро, выглядит более привлекательной валютой для сбережений. Психологический фактор (август) также имеет определенное значение для игроков, когда подкрепляется соответствующий рыночной тенденцией. Ослабление рубля, по нашему мнению, обусловлено в основном желанием игроков переложиться в более надежные, с их точки зрения, валютные инструменты. При этом существенного сокращения доли нерезидентов в ОФЗ, по всей видимости, не происходит.

На наш взгляд, участники рынка продолжат спекулятивную игру на понижение курса рубля до уровня 76-77 в августе, но если ситуация на сырьевых и фондовых площадках останется спокойной, то последует коррекция в диапазон 71-72.

Ожидаем слабонегативную динамику. На рынок повлияют новости внутренней политики США, где усиливается давление на гигантов IT-сектора. В России инвесторы могут отреагировать на полемику акционеров ГМК Норникель. Ориентиры для пары USD/RUB,: диапазон 72,50-74,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2800-2850 пунктов.



