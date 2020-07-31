По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись по-разному. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,38%, закрывшись на отметке 3246,22 пункта; промышленный индекс Dow Jones просел на 0,85%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,43%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта, до 0,54%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на четыре базисных пункта, до −0,54%.

Несмотря на рекордное за всю историю наблюдений падение ВВП США во втором квартале и заявления Трампа о переносе президентских выборов, ставшие неприятным сюрпризом для инвесторов, заокеанские бенчмарки нашли в себе силы нивелировать большую часть понесенных в начале торгов потерь. Спасательным кругом для игроков стали отчеты компаний Amazon, Apple, Alphabet (GOOGL.O) и Facebook, акции которых продолжили свой рост после завершения основной торговой сессии. Совокупная рыночная стоимость этих компаний составляет уже около 5 триллионов долларов.

Сегодня инвесторы продолжат следить за дебатами между республиканцами и демократами по очередному пакету стимулирующих мер американской экономике. Предыдущие стимулы, включающие повышенные пособия по безработице, истекают 31 июля. На данном этапе Конгресс США не приблизился к сделке — возможно, обсуждение данного вопроса продолжится в грядущие выходные.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,85% и закрылись на отметке $43,31. Поводом для негативных настроений стали данные по экономике США, где ВВП страны во втором квартале сократился самыми быстрыми темпами со времен Великой депрессии и продолжающийся рост инфицирования коронавирусом в мире. В целом же отыграв позитивные данные от Минэнерго США цены на нефть перешли в кильватер заокеанских биржевых индексов, сместив основной уровень поддержки к отметке $41,40 по эталонному сорту Brent.

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 1,23%, закрывшись на отметке 2882,62 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2870 и 2850 пунктов, сопротивление — 2920 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 122800 и 121000 пунктов, сопротивления — 125000 и 127000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,17, потеряв 0,83% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72,90 и 72,50, сопротивление — 73,80, проход которого создает риски дальнейшего ослабления рубля к уровням 74,50—75.



