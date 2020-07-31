В четверг повышение по индексу РТС приостановилось под давлением внешнего фона – макроэкономическая неопределенность усилилась после пессимистичных оценок ФРС США в отношении перспектив восстановления экономического роста и выхода предварительных данных по ВВП США, показавших падение почти на 33% по отношению к первому кварталу в годовом выражении (сокращение год-к-году составило 9.5%). В российском секторе высоколиквидных бумаг слабее рынка выглядел Полюс (PLZL, —2.2%) на фоне приостановки роста цен на золото (которые, впрочем, остаются примерно на 40% выше средней цены за 2019 год, что подразумевают высокую вероятность заметного улучшения финансовых показателей российских золотодобывающих компаний по итогам текущего года). Акции Северстали (CHMF) подешевели на 1.9%, ВТБ (VTBR) – на 1.8%, Газпрома (GAZP) – на 1.7%, МосБиржи (MOEX) – на 1.6%, Лукойла (LKOH) – на 1.5%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Привилегированные акции Костромской сбытовой компании (KTSBP) подорожали на 8.7%, обыкновенные (KTSB) – на 8.7%, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) – на 7.8%, Электроцинка (ELTZ) – на 6.9%. Тем временем Южуралникель (UNKL) потерял 12.5%, РусАква (AQUA) – 7.0%, Лензолото (LNZL) – 5.5%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы понизились более чем на 2%, по азиатским индексам наблюдаются разнонаправленные изменения.

Консолидация в диапазоне 1200 пунктов – 1280 пунктов по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. В то время как хорошая отчетность Apple, Facebook и Amazon, опубликованная после вчерашнего закрытия торгов в США, способствует смягчению опасений в отношении корпоративного сектора, поток макроэкономических данных и усиление мер «социального дистанцирования» в Великобритании заставляют инвесторов сохранять спрос на «защитные» активы, такие как драгметаллы и казначейские облигации США. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка наметившегося подъема по паре доллар-рубль на фоне возобновления коррекции вниз по индексу доллара (DXY), отражающему курс доллара к корзине мировых валют. Вместе с тем, существенное укрепление рубля пока выглядит маловероятным.



