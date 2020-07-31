Цены российских облигаций в четверг снижались под давлением внешнего фона. Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 5-8 б.п. Доходность Russia`29 выросла до 2,47% годовых (+1 б.п.). Глобальные инвесторы обеспокоены сильным падением экономики крупных стран во II квартале и рисками медленного восстановления из-за распространения коронавируса. По предварительным данным, падение ВВП США во II квартале составило 32,9% кв/кВ, что является максимальным со времен Великой депрессии 30-х. По опубликованным в четверг данным, количество обращений за пособием по безработице в США выросло до 1,434 млн по сравнению с 1,416 млн на предыдущей неделе. Высокий уровень обращений за пособием по безработице демонстрирует слабые темпы восстановления деловой активности в III квартале. В Германии падение ВВП составило 10,7% кв/кв, что является максимумом с 1970-Х.

Экономические риски усилили спрос на защитные активы. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера и сегодня с утра снижалась, тестируя исторический минимум 0,53% годовых.

Учитывая слабый аппетит к риску на глобальных рынках сегодня вряд ли цены рублевых облигаций смогут восстановиться. Ждем консолидации 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,90 – 6,00% годовых.



