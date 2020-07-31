Вчера по российскому рынку акций прокатилась долгожданная коррекция, на негативном фоне Индекс Мосбиржи потерял 1,2%. Однако никаких панических распродаж мы не отмечали, объемы торгов не вышли за привычные рамки последних дней.

Однако после нашего закрытия ситуация на внешних площадках начала улучшаться. Американские рынки сумели отыграть значительную часть потерь, несмотря на отвратительные данные по ВВП США (квартальные потери составили 33%), и заявление Дональда Трампа о возможности переноса президентских выборов из-за пандемии коронавируса.

Во многом это было связано с возобновившимся снижением доллара к мировым валютам, что поддерживает все биржевые активы.

Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются в небольшом плюсе, что прямо указывает на позитивное открытие нашего рынка.

На падающем долларе возобновился рост сырьевых активов – в «зеленой» зоне все промышленные и драгоценные металлы. Золото находится лишь в 25 долларах ниже «круглой» отметки 2000 долларов за тройскую унцию. Такая картина говорит в пользу того, что сегодня опять лучше рынка будут акции золотодобывающих компаний и «Норильского Никеля».

Бумаги золотодобытчиков, кстати, сильно перекуплены, но их рост не остановится до тех пор, пока будет дорожать золото, а динамика последнего во многом будет зависеть от пары евро-доллар. Торможения роста основной валютной пары ждем в районе отметки 1,2.

Рубль в паре с долларом вчера падал более чем на 1,6%, однако к вечеру значительная часть потерь была выкуплена из-за улучшения внешнего фона, в том числе отскока нефти. Сейчас пара доллар-рубль находится в зоне сопротивления, чуть выше отметки 73.

Не исключено, что сегодня этот уровень будет протестирован сверху вниз, и какое-то время пара будет колебаться около этой отметки с широкой амплитудой. Но это будет лишь в том случае, если внешний фон будет позитивным, а евро продолжит укрепление. Появление лишь малейшего пессимизма вызовет новое сильное падение рубля с остановкой в районе 75 руб за доллар.

Нефть вчера очень кратковременно сходила в район 41,5 долларов за баррель. Скорее всего, это было связано с намерениями раскачать рынок спекулянтами накануне экспирации. Но день «черное золото» завершило на привычных для последнего времени ценах – чуть выше 43 доллара.

Пока не видим никаких причин для ухода котировок далеко от узкого диапазона 43-44 долларов за баррель, хотя не исключено, что сегодня вновь будут попытки повысить волатильность торгов.