Рубль попытается удержать позиции
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержку национальной валюте окажет восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь вернулся выше 43 долларов за баррель. Также ее восстановлению будет способствовать умеренное укрепление валют развивающихся стран. На наш взгляд, этого может оказаться недостаточно для продолжения волны восстановления рубля, начатой вчера вечером, однако позволит рублю удержать позиции вблизи уровней вчерашнего закрытия. В результате в начале сессии пара доллар/рубль перейдет в консолидацию в районе 73,2 рубля. В дальнейшем, на ухудшении внешнего фона, американская валюта может попытаться возобновить рост, сдерживать который будет фиксация прибыли по длинным позициям в американской валюте в преддверии выходных. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 70-75 рублей.
Напомним, что по итогам четверга рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,8%, поднявшись выше 73 рублей, евро прибавил 1,2%, закончив сессию в районе 86,7 рубля.
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