Внешний фон перед стартом торгов в России весьма неоднозначный. С одной стороны, доллар вновь слабеет, толкая вверх цены на золото и немного поддерживая нефть. Сырьевые валюты демонстрируют слабую волатильность, но AUD отыгрывает у доллара почти 0,4%. С другой стороны, азиатские рынки пока не торопятся за растущими фьючерсами на индексы США. На слабые аппетиты к риску также указывают укрепление иены и снижение доходностей по казначейским обязательствам США. Российский рынок может начать день вблизи значений предыдущего дня, а вот у рубля появляются шансы немного сократить свои недельные потери.

По итогам торгов 30 июля индекс МосБиржи упал на 1,23% до 2882,63 п., а РТС на 2,66% до 1232,35 п. Утреннее снижение не предполагало столь грустный финал дня, но внешний фон постарался испортить настроение российским инвесторам. Во-первых, от ФРС не дождались очередного смягчения в виде таргетирования доходностей казначейских обязательств. Затем ряд европейских компаний разочаровал рынки своими финансовыми результатами. Во второй половине дня уже пришла статистика из США, где провал ВВП в II квартале составил впечатляющие 32,9%. Нефть опускалась ниже $42 за баррель, оказывая давление, как на акции, так и на рубль. Однако день нельзя считать абсолютно тёмным. «Магнит» (-0,63%) сообщил об увеличении неаудированной чистой прибыли по МСФО в II квартале на 101,5% до 12,8 млрд рублей при росте выручки на 13,7% до 387,3 млрд рублей. В результате реорганизации магазинов чистое число новых торговых точек выросло на 34 штук. Сбербанк (-0,63%) сообщил о снижении чистой прибыли по МСФО в II квартале на 33,4% до 166,7 млрд рублей. Как мы видим, снижение бумаг отчитавшихся компаний не столь сильное, как всего рынка, хотя у некоторых аналитиков всё же вызывает сомнение устойчивость результатов «Магнита» без фактора пандемии. В лидерах дня были бумаги ТГК-2 (+8,35%), ТМК (+1,68%), «Акрон» (+1,22%) и «Детский Мир» (+0,19%). Худшими оказались золотодобывающие «Селикдар» (-4,92%), «Петропавловск» (-3,25%), а присоединились к ним «Россети» (-3,16%), «Лента» (-3,03%) и ОГК-2 (-2,47%). Чуть хуже смотрелись металлурги на фоне слабых отчётов основных потребителей металлов – европейских автомобилестроителей. Впрочем, надежды в секторе связаны больше с восстановлением внутреннего рынка. Активность была ниже, чем в предыдущие дни. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 58,998 млрд рублей.

В какой-то мере рублёвому индикатору продолжает помогать слабый рубль. Отечественная валюта слабела вместе с AUD, CAD и NZD. Впрочем, к вечеру AUD и NZD почти ликвидировали свои потери, достигавшие в первой половине дня около 0,7%. Рубль также отошёл от своих минимальных значений 73,78 за доллар и 86,95 за евро. Схожую с рублём динамику демонстрировала норвежская крона, которая также является чувствительной к ценам на нефть. Накануне мы отмечали то, что текущие доходности по ОФЗ не стимулируют инвесторов к активным покупкам. Также ещё не завершился период конвертации дивидендов российских компаний нерезидентами. Повышается спрос на валюту со стороны физических лиц на ожиданиях возобновления внешнего туризма. Однако всё это также имеет краткосрочное влияние, которое будет исчерпано в ближайшее время. Разница в ставках сохраняется и будет такой в течение длительного периода. Отрицательные доходности евро, доллара, фунта и иены будут толкать капиталы в этих валютах к поиску активов, которые имеют положительную доходность. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,83% до 73,17, а евро на 1,21% до 86,65.

Торги в США завершились разнонаправленным закрытием индексов. DJIA и S&P 500 оказались в минусе, а вот NASDAQ продолжает упрямо расти. Начинался день с весьма удивительной статистики. По первой оценке, ВВП США снизился в II квартале на 32,9% в годовом выражении. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло на 12 тыс. за прошлую неделю до 1,43 млн. В Конгрессе подвис пакет экономической поддержки на $1 трлн, но у законодателей есть ещё один день для дискуссий и решения 31 июля. Рынок также продолжает оценивать корпоративные результаты, но самые важные отчёты поступили уже после закрытия регулярной сессии. Сильными результатами порадовали потребительский гигант Procter & Gamble (+2,42%), компания по доставке United Parcel Service (+14,37%), оборонный поставщик Northrop Grumman (+3,41%). Химическая DuPont (-2,64%) отчиталась об более крупных убытках, чем ожидалось, как и нефтяная ConocoPhillips (-5,75%. Наиболее сильный рост показали секторы технологий (+0,53%) и коммуникаций (+0,32%), а вот энергетика стала худшей, потеряв 4,1%. Позже вечером Apple (+1,21%) и Amazon предоставили отчёты, которые оказались существенно лучше ожиданий. Facebook (+0,53%) и Alphabet (+0,97%) также показали солидный результат. По итогам дня DJIA снизился на 0,85% до 26313,65 п., S&P 500 на 0,38% до 3246,22 п., а вот NSDAQ вырос на 0,43% до 10587,81 п.

Кроме сильной отчётности американских IT гигантов, азиатские инвесторы должны были оценить данные из Китая. Индекс деловой активности в производстве КНР вырос до 51,1 п. в июле с 50,9 п. в июне. Индекс активности в сфере услуг немного снизился до 54,2 п. с 54,4 п. Немного удивил рынок труда Японии, где безработица снизилась до 2,8% в июне при ожиданиях роста до 3,1%. Также в июне выросло промышленное производство на 2,7% по сравнению с маем при ожиданиях более скромного повышения на 1,2%. Однако всего этого оптимизма не хватило, чтобы компенсировать негативную реакцию на данные о провале американского ВВП. Кроме того, новости позднего вечера из Вашингтона продолжают говорить о политической напряжённости. Пакет экономической помощи буксует в Конгрессе. Президент Дональд Трамп предложил временно продлить выплаты пособия по безработице на уровне $600 в неделю, но демократы отвергли данное предложение, обвинив администрацию в слабом понимании всей глубины кризиса. В свою очередь они предлагают увеличить пакет ещё на $1 трлн для возможности предоставления помощи штатам и городским образованиям, но республиканцы пока согласны лишь на выделение $150 млрд из остатков средств других программ. В любом случае, торг продолжается и он нервирует инвесторов. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 21728,79 п. (-2,73%), Hang Seng — 24689,63 п. (-0,08%), Shanghai Composite — 3295,29 п. (+0,26%).

Если рынки акций не смогли оценить китайскую статистику, то нефть отнеслась к ней более позитивно. На торгах в пятницу котировки вновь пытаются расти. Однако впереди август, когда у OPEC+ запланировано небольшое повышение добычи, но ситуация с пандемией в мире продолжает ухудшаться. Частичную поддержку нефти оказывал слабеющий доллар, но более сильное влияние он оказывал на золото, которое вновь стремилось к уровню $2000 за тройскую унцию. К 9:00 мск Brent — $43,46 (+0,49%), WTI — $40,08 (+0,40%), Золото — $1992,4 (+1,30%), Медь — $6432,01 (+0,12%), Никель — $13815 (+0,65%).

Индекс доллара снижался на 0,44% до 92,62 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,52% по сравнению с 0,55% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,189 (+0,39%), GBP-USD — $1,312 (+0,24%), USD-JPY – 104,35 (-0,4%).