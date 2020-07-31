Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии пятницы на неоднозначном внешнем фоне, полагают аналитики.

Рубль попробует скорректироваться вверх после ощутимого снижения накануне, считают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Консолидация в диапазоне 1200-1280 пунктов по индексу РТС пока остается актуальным сценарием, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ в начале торгов возможна приостановка наметившегося подъема доллара на фоне возобновления коррекции вниз по индексу доллара (DXY), отражающему курс доллара к корзине мировых валют. Вместе с тем, существенное укрепление рубля пока выглядит маловероятным", — добавил он.

Перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Так, поддержку национальной валюте РФ окажет восстановление рынка энергоносителей. Также ее восстановлению будет способствовать умеренное укрепление валют развивающихся стран. Этого может оказаться недостаточно для продолжения волны восстановления рубля, начатой вчера вечером, однако позволит рублю удержать позиции вблизи уровней вчерашнего закрытия, и доллар перейдет в консолидацию в районе 73,2 рубля", — оценил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 72,90-73,90 рубля, оценивает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,4-0,8% на фоне данных о рекордном падении ВВП США во втором квартале.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,2-1,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются — в пределах 2,6%, только шанхайский Shanghai SE Composite Index прибавляет 0,2%, японский Nikkei 225 снизился на 2,6%.

Стоимость нефти растет на 1%, до 43,7 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1896 доллара против 1,1841 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций упал в четверг по основным биржевым индексам на фоне пропажи аппетита к риску у глобальных инвесторов. Участники рынка испугались рекордного обвала ВВП США во втором квартале.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,23%, до 2882,63 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,66%, до 1232,35 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 60 копеек, до 73,17 рубля, евро — на 1,04 рубля, до 86,65 рубля, следует из данных Московской биржи.