30 июля Новатэк провел телеконференцию по итогам публикации финансовых результатов за 2К20. Ниже мы приводим ключевые моменты:

 Новатэк намерен дополнительно урезать капзатраты на 2020 еще на 15% в дополнение к уже объявленному 20%-ному сокращению — с изначально ранее озвученного плана 250 млрд руб. приблизительно до 170 млрд руб. Решение по обновлению дивидендной политики СД примет в августе. Компания также подтвердила производственные планы по увеличению добычи газа не менее чем на 2% и ожидает выйти на уровень 2019 по добыче жидких углеводородов.

 Компания прогнозирует завершение строительства 4-й очереди проекта Ямал СПГ в 4К20. Во 2К20 на спотовый рынок пришлось около 43% продаж вследствие проведения текущих ремонтов, при этом компания, как и ранее, ожидает, что по итогам года доля спотовых продаж составит около 25%. С запуском 4-й очереди проекта прогноз на 2021 может быть пересмотрен.

 НОВАТЭК перенес крайний срок привлечения финансирования для проекта Арктик СПГ 2 с конца 2020 на 2021, на конец июня объем законтрактованных капитальных инвестиций превысил 81%. Инвестиции в этот проект оцениваются в 20.3 млрд руб., инвестиционное решение было принято в сентябре 2019. При этом запуск 1-й очереди Арктик СПГ 2 мощностью 6.6 млн т в год планируется в 2023. Общий прогресс работ по проекту оценивается в 21%.

Несмотря на достаточно непростой год, компания подтверждает свои долгосрочные ориентиры и намерение придерживаться стратегии. В целом телеконференция произвела на нас благоприятное впечатление; мы полагаем, что информация по дивидендной политике по итогам заседания совета директоров может поддержать акции компании.



