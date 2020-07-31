СБЕРБАНК ОПУБЛИКОВАЛ ФИНРЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2К20 ПО МСФО: УЛУЧШЕНИЕ ПО ВСЕМ ДОХОДАМ (SBER RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – 270 РУБ.)

Банк заработал 166.7 млрд руб. чистой прибыли во 2К20 (-33% г/г), что на 23% выше консенсус-прогноза, подготовленного банком, и на 38% выше результата 1К20. Основной положительный вклад в высокий результат банка внесло снижение отчислений в резервы на 21% кв/кв до 129.5 млрд руб., совокупная стоимость риска (CoR) подразумевается на уровне 2.25% (против 2.9% в 1К20). Чистый процентный доход вырос на 13% г/г до 399 млрд руб. за счет увеличения ЧПМ до 5.6% (против 5.5% в 1К20) и умеренного роста комиссионного дохода (+2.8% до 120 млрд руб.) — оба показателя превысили рыночные ожидания и оценки АТОНа. Стоимость фондирования продолжала снижаться (3.1% во 2К20 против 3.4% в 1К20), причем быстрее, чем уровень дохода по процентным активам (8.0% во 2К20 против 8.2% в 1К20), чему способствует, в том числе, снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Общий объем кредитов с начала года увеличился на 5.1%, в том числе портфель кредитов физлицам на 4.9%, кредиты юридическим лицам на 5.2%. Плотность активов, взвешенных с учетом риска (RWA), улучшилась до 98.6% с 105.1% в 1К20 на фоне перехода на принципы Basel 3.5 при расчете и отмены макро-надбавки по ипотечным кредитам. В результате, коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня Сбербанка вырос до солидного уровня 14.78%, а общего капитала — до 15.23%.

Чистая прибыль банка показала снижение на 33% г/г, однако превысила консенсус на 23% в результате снижения отчислений в резервы, при этом банк сохраняет хорошую динамику доходов от основной деятельности: чистый процентный доход +12.9% г/г, комиссионный доход +2.8% г/г, ЧПМ +5.6%. Нам нравится Сбербанк с учетом его привлекательной оценки и больших ожиданий по дивидендам за 2019. Для нас очевидно, что Сбербанк справляется с кризисом лучше, чем мы ожидали всего несколько месяцев назад, и мы ожидаем, что прибыль банка продолжит расти на протяжении следующих кварталов. Исходя из наших прогнозов прибыли в 2020-21, Сбербанк торгуется по P/E 2020П/21П 7.7x/6.0x и P/BV 2020П/21П 1.1x/1.0x против средних исторических значений 6.2х и 1.2х соответственно.



