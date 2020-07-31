Спрос на ликвидность вчера оставался сильным, в результате чего ставка RUONIA, по нашим оценкам, закрылась в районе 4,25%, прибавив 10 бп. Средняя ставка однодневного валютного свопа повысилась на 15 бп, до 4,11%. Однако закрылся рынок на уровне 3,96%, на 45 бп ниже уровня среды. На внутридневном максимуме ставка однодневного валютного свопа достигала 4,46% против 4,61% днем ранее. Как мы и ожидали, спрос на инструменты финансирования Федерального казначейства вчера был высоким. На двух депозитных аукционах банки привлекли в общей сложности 120 млрд руб., на 100% выбрав предложенный лимит. На аукционе однодневного репо с Казначейством привлечение выросло на 48 млрд руб., до 170 млрд руб. Еще 50 млрд руб. банки заняли у Казначейства в рамках 91-дневного репо.

Тем временем объем средств Казначейства на депозитах, размещаемых через Центральный расчетный депозитарий, в среду увеличился на 40 млрд руб., до 155 млрд руб., что представляет максимум за период с начала года (расчеты по этим депозитам будут осуществлены сегодня). Также отметим приток в банковскую систему средств из бюджета, чистый объем которого в среду, по нашим оценкам, составил 187 млрд руб. По состоянию на утро четверга суммарный баланс средств банков на корсчетах в ЦБ составил 2,14 трлн руб. (+23 млрд руб. к уровню среды), а к концу дня, вероятно, вырос еще как минимум на 150–200 млрд руб. Сегодня Казначейство предложит 70 млрд руб. на аукционе 35-дневного репо и 400 млрд руб. – на аукционе однодневного репо.

Мы полагаем, что с большой вероятностью на обоих аукционах банки могут выбрать весь лимит. По нашим оценкам, в результате совокупный объем средств на корсчетах может достигнуть порога, необходимого для выполнения норматива усреднения. Таким образом, мы полагаем, что в текущем периоде усреднения ставки денежного рынка уже, вероятно, достигли своего пика. Вчера ставки NDF немного снизились, и 6-месячная по итогам дня снизилась на 2 бп, до 3,87% (OIS). Длинные ставки кросс-валютных свопов, напротив, выросли примерно на 2 бп. 3-месячная MosPrime повысилась на 1 бп, до 4,59%, ставки FRA выросли на 3 бп. Кривая процентных свопов также сместилась вверх на 2–3 бп.