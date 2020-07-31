Доходности ОФЗ вчера повысились на фоне более слабых, чем ожидалось, итогов аукционов и ослабления рубля. По результатам сессии дальний и средний сегменты кривой сместились вверх на 4–7 бп. В среднем сегменте особенно слабо смотрелись несколько выпусков, включая 4-летний ОФЗ-26222 (YTM 4,94%), поднявшийся в доходности на 9 бп, 4-летний ОФЗ-26227 (YTM 4,90%, +8 бп) и 5-летний ОФЗ-26234 (YTM 5,17%, +8 бп). Короткие облигации с фиксированным купоном закрылись на уровнях предыдущего дня. Из представителей других сегментов отметим 4-летний флоутер ОФЗ-24021, подешевевший на 0,25 пп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже остался небольшим, составив 21 млрд руб. (0,9x среднедневного показателя за последний месяц). Локальные рынки долга других развивающихся стран торговались преимущественно в положительной зоне: 10-летние облигации Бразилии снизились в доходности на 14 бп, Польши – на 7 бп, а доходности 10-летних бенчмарков Индонезии и Мексики опустились на 1–2 бп. Более слабый результат показали длинные облигации ЮАР и Венгрии, поднявшиеся в доходности на 2–6 бп.

Судя по оперативной информации Национального расчетного депозитария, решение о снижении ключевой ставки, принятое Банком России в прошлую пятницу, не привело к притоку средств нерезидентов на рынок ОФЗ. За последнюю неделю, по данным НРД, чистый приток иностранных инвестиций в ОФЗ составил 14 млрд руб., что, вероятно, отражает покупку облигаций нерезидентами на аукционе в прошлую среду (расчеты по сделкам происходят с лагом в 1–2 дня). На этой неделе потоки иностранных инвестиций в понедельник–среду оставались без изменений или были умеренно отрицательными, а основной отток произошел из 7-летнего ОФЗ-26207 (-4,6 млрд руб.) и 14-летнего ОФЗ-26225 (-2,3 млрд руб.). Участие нерезидентов в регулярных аукционах на этой неделе было очевидно слабым (судя по тому, что Минфин разместил предложенный ОФЗ-ПД всего на 8,6 млрд руб.), вследствие чего доля иностранных игроков на рынке по итогам недели, скорее всего, сократится. В таком случае это будет уже третья неделя снижения доли нерезидентов подряд.