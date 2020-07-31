Глобальный уход от рисковых активов вчера не мог не сказаться на динамике национальной валюты: курс USD/RUB достигал 73.79 на максимумах сессии (+0.7% по итогам дня). Движение валютной пары с июньских минимумов составляет уже +7.8%, позади остался даже уровень 100-дневной скользящей средней (72.89).

Будет справедливым сказать, что ситуация складывается неблагоприятно для рубля со всех сторон. На глобальные факторы наслаивается слабость сегмента ОФЗ (и покупки доллара в том числе для хеджирования длинных позиций в госдолге), окончание периода налоговых платежей и обратная конвертация нерезидентами недавно выплаченных дивидендов из рублей в иностранную валюту.

Причины для разворота USD/RUB вниз находятся с трудом, наиболее веским аргументом могло бы стать улучшение глобальных настроений – но о моменте его наступления мы можем лишь гадать. Пока же подход дилеров с высокой вероятностью останется защитным («buy-the-dips»).



