Магнит (ПОКУПАТЬ) удвоил чистую прибыль во 2-м квартале, выручка увеличилась на 13,7% — (ПОЗИТИВНО)

Магнит представил сильные финансовые результаты выше ожиданий рынка.  Во втором квартале 2020 года компания удержала лидерство среди российских продовольственных ретейлеров по темпам роста продаж. При этом, контроль затрат в сочетании с сильным ростом валовой маржи способствовал увеличению рентабельности EBITDA до 7,9% — самый высокий квартальный результат за последние три года. В случае удержания, рентабельности, которая была достигнута во 2-м квартале, котировки продолжат восходящую тенденцию