Курс евро и цена на золото находятся в одном шаге от знаковых уровней. Золоту осталось 1.5% до исторической цифры 2000 долларов за унцию. Думаю, мы это можем увидеть очень скоро. Далее открываются перспективы с целями в районе 2200.

Пара евро-доллар сегодня утром была выше значения 1.19, далее идет знаковый уровень 1.20 и затем на уровне 1.24 находится финальный критический рубеж, прохождение которого с технической точки зрения может означать дальнейшее падение доллара еще на 20 фигур.

Очевидно, что евро растет от безысходности. В данной ситуации мы наблюдаем историю доллара, а не евро. Европейский ЦБ ничего не может противопоставить сверхмягкой монетарной политике ФРС, который готов ввести в действие любые меры, контролировать кривую на рынке госбондов, а может даже начать скупку акций.

В этом контексте возможности ЕЦБ ограничены, кривая у них давно в отрицательной зоне, а скупать европейские акции не позволяет узкий рынок и различные ограничения, которыми скован европейский регулятор. Поэтому заставить евро упасть может только резкий рост рисков на мировых рынках.



