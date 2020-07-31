Сбербанк вчера представил финансовые результаты за 2К20 по МСФО, которые оказались сильнее ожиданий рынка и нашего прогноза по всем основным статьям. Чистая прибыль за 2К20 составила 167 млрд руб., что на 19-27% выше консенсус-прогноза и нашей оценки при ROE на уровне 14,2%. Поддержку результатам оказало сокращение стоимости фондирования, более низкие в сравнении с ожиданиями убытки по кредитам и жесткий контроль над ра сходами. Мы считаем отчетность ПОЗИТИВНОЙ для банка. В то же время устойчивость ЧПМ в 2К20 вряд ли сохранится в дальнейшем – мы ожидаем, что давление на этот показатель начнет проявляться с 3К20 и продолжится в последующих кварталах на фоне переоценки кредитного портфеля по более низким ставкам. Это главный фактор давления на котировки акций банка, на наш взгляд, так как это сдерживает потенциал восстановления ROE до докризисных уровней.

Обзор финансовых результатов за 2К20: Чистый процентный доход вырос на 13% г/г и на 7% к/к до 398,5 млрд руб. (что на 2- 3% выше ожиданий рынка и нашего прогноза), главным образом, на фоне снижения стоимости фондирования (-60 б. п. к/к по розничным депозитам и на 40 б. п. к/к по корпоративным депозитам), а также благодаря временному снижению отчислений в АСВ. Это предполагает повышение ЧПМ на 12 б. п. к/к. Рост комиссионного дохода замедлился до 3% г/г на фоне снижения транзакционной активности в условиях карантина (особенно в апреле —мае), однако превысил прогноз на 5%. Благодаря строгому контролю над расходами рост операционных расходов сохранился на уровне всего 2% г/г, что привело к примерно

неизменному коэффициенту “расходы/доходы” г/г, что прогнозировал банк ранее. Отчисления на покрытие кредитных убытков составили 133 млрд руб., что на 16-18% ниже ожиданий при стоимости риска на уровне 2,25% (-67 б. п. к/к), отражая улучшение темпов восстановления экономики в сравнении с первоначальными прогнозами. Доля невозвратных кредитов (кредитов 3 стадии) выросла всего на 10 б. п. к/к до 7,5%, а коэффициент их покрытия увеличился на 3,8 п. п. к/к до 102%. В итоге чистая прибыль за 2К20 составила 167 млрд руб., что на 19 —27% выше консенсус-прогноза и нашей оценки при ROE 14,2%.