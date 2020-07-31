Магнит (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $15/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 4 616 руб./обыкновенную акцию) вчера представил неаудированные финансовые результаты за 2К20 по МСФО. Выручка в целом соответствует как нашему прогнозу, так и консенсус-прогнозу рынка, тогда как EBITDA превысила их, соответственно, на 7-8%. Улучшение рентабельности (маржа EBITDA на уровне 7,9% по стандартам IAS17, что на 0,7 п. п. выше г/г) было связано со снижением промоактивности и товарных потерь, а также строгим контролем на д расходами. Как ожидалось ранее, компания понизила планы по количеству новых открытий и редизайну магазинов, понизив размер плановых капиталовложений примерно на 25%, что примерно соответствует допущениям, заложенным в нашу финансовую модель компании. Мы считаем отчетность позитивной для акций компании и считаем, что она может косвенно указывать и на позитивные финансовые результаты X5. Акции прибавили в цене 37% с начала года, торгуясь по коэффициенту 6,3x EV/EBITDA 2020П, что все еще предусматривает дисконт 7% к бумагам X5, тогда как мы считаем, что возможности для дальнейшего улучшения рентабельности пока полностью не отражены в котировках.

Выручка: соответствует ожиданиям и отраслевым трендам. Выручка за 2К20 составила 387 млрд руб., что на 14% выше г/г (против 19% г/г в 1К20) и в целом соответствует нашему прогнозу и ожиданиям рынка. Рост выручки был вызван увеличением торговых площадей на 5,1% г/г и ростом LFL- продаж на 7,2% г/г, который немного замедлился с 7,8% г/г в 1К20.

LfL-трафик, как ожидалось, снизился на 14% г/г, и был более чем нейтрализован ростом чека на 24,7% г/г на фоне менее частых посещений магазинов покупателями, но большим размером корзины покупок, что было характерно для отрасли в целом на фоне карантинным мер.

Рентабельность превзошла прогнозы: Валовая рентабельность выросла на 0,6 п. п. г/г до 24,4% (что на 0,4-0,8 п. п. выше нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка) на фоне снижения промоактивности, товарных потерь и логистических затрат.

Общие, административные и коммерческие расходы в процентном отношении к выручке снизились на 0,6 п. п. г/г в 2К20 на фоне снижения расходов на маркетинг и аренду. Эти факторы в сочетании с увеличением плотности продаж нейтрализовали расходы на уровне 1,5 млрд руб. в связи с пандемией (расходы на санитарно —гигиенические меры и дополнительные расходы на персонал в самих магазинах), которые соответствовали негативному влиянию на рентабельность EBITDA на уровне примерно 0,4 п. п. В итоге 2К20 EBITDA (по IAS17) выросла на 25% г/г до 30,5 млрд руб. (при рентабельности EBITDA на уровне 7,9%, что на 0,7 п. п. выше г/г), что на 8 —7% превосходит, соответственно, наш прогноз и ожидания рынка. Чистая прибыль за 2К20 составила 12,8 млрд руб. (по IAS17) на фоне в целом тех же факторов, что и EBITDA, а также благодаря снижению стоимости долга и прибыли по курсовым разницам в размере 1 млр д руб., полученной в связи с прямыми импортными контрактами.

Компания понизила свой прогноз по открытию новых магазинов до 625 магазинов на чистой основе по итогам 2020 г. (планируется открыть 150 магазинов “у дома”, 480 магазинов косметики и на 5 магазинов сократить

количество супермаркетов) в сравнении с открытием 1 356 магазинов, прогнозируемом в феврале; понижен и прогноз по редизайну существующих магазинов примерно на 980 магазинов с тем, чтобы сохранить эти магазины открытыми. Тем не менее, поскольку в апреле компания уже указала на возможность понижения своего прогноза на 2020 г., мы считаем, что рынок это уже отразил в котировках, что, таким образом, свидетельствует об отсутствии риска понижения прогноза. Сейчас капиталовложения на 2020 г. ожидаются на уровне 45-50 млрд руб. против 60-65 млрд руб., которые ожидались ранее, с уменьшением инвестиций в расширение и редизайн магазинов, тогда как расходы на проекты, направленные на улучшение эффективности, не изменились (примерно 35% на развитие ИТ-инфраструктуры).