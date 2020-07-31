Вербальные интервенции акционеров пока не влияют на денежные потоки "Норникеля"
Генеральный директор Интерроса Сергей Батехин прокомментировал ситуацию вокруг конфликта акционеров в Норникеле (MNOD:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $35,3/ГДР). Ключевые моменты: (1) отношения между Интерросом и Русалом ухудшились. (2) Русал злоупотребляет своим правом вето в совете директоров Норникеля, блокируя и задерживая крупные проекты, в том числе “Арктик Палладий” и проекты по снижению выбросов диоксида серы. (3) Интеррос считает, что фокус ОК РУСАЛ на дивидендных выплатах мешает планам развития Норникеля и проектам в области экологии. (4) Существующее акционерное соглашение будет действовать в 2020 и 2021 гг. Интеррос будет придерживаться текущего соглашения. (5) Переговоры о новом соглашении на данном этапе не ведутся. Вывод: текущее акционерное соглашение определяет размер дивидендов.
Таким образом, дивидендные выплаты за 2020 и 2021 прогарантированы акционерным соглашением. Пока акционерное соглашение остается в силе, вербальные интервенции крупнейших акционеров не влияют на операционную деятельность Норильского никеля и его денежные потоки.
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