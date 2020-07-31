Apple отчиталась за второй квартал 2020 года заметно лучше ожиданий, продемонстрировав устойчивость бизнеса к негативному влиянию пандемии благодаря диверсификации выручки.

Доходы компании выросли на 11%, до $59,69 млрд, тогда как консенсус предполагал их снижение до $52,23 млрд. Скорректированная EPS повысилась на 18%, до $2,58, при прогнозе $2,05. Позитивная динамика доходов зафиксирована во всех сегментах бизнеса. Главными драйверами роста стали продажи компьютеров Mac и планшетов iPad, что отражает повышенный спрос на эти товары во время эпидемии. Карантин вынудил потребителей обновлять свои девайсы для эффективной удаленной работы и учебы. В результате продажи Mac увеличились на 22%, iPad – на 31%. Наименьший рост показал главный сегмент бизнеса: объемы реализации iPhone выросли лишь на 2%, но даже это можно назвать успехом, учитывая коронакризис. Выход недорогих моделей SE совпал по времени с падением покупательской уверенности, что позволило продажам смартфонов остаться в плюсе. В итоге доля выручки от iPhone снизилась с 48% года назад до 44%. Успешные продажи других продуктов позволили компании компенсировать слабые результаты iPhone.

Кроме того, по мере насыщения рынка смартфонов Apple делает ставку на развитие сервисной выручки, что актуально и во время эпидемии. Сервисные доходы компании выросли на 15%, до $13,16 млрд. C 2014 доля сервисной выручки расширилась с 9,9% до 22% по итогам последнего квартала. Компания продолжает успешно использовать лояльную базу своей платежеспособной аудитории, предлагая услуги и повышая их монетизацию.

Географически наибольшие темпы роста наблюдались в наиболее благополучных странах Европы (+19%) и Японии (+22%), тогда как в Китае рост доходов не превысил 2%. Такое распределение доходов определяет успех Apple в нынешних условиях, так как обеспеченные слои общества меньше страдают во время кризиса по причине перехода на работу в удаленном режиме.

Компания по-прежнему воздерживается прогноз из-за связанной с эпидемией неопределенности. В то же время менеджмент отметил, что презентация новой модели iPhone в этом году состоится на несколько недель позже обычного. В связи с этим, на наш взгляд, немного сдвинутся тренды по выручке: наиболее высокие темпы роста на этот раз она покажет скорее в первом квартале 2021-м, чем в четвертом нынешнего.

Кроме того, совет директоров утвердит проведение сплита акций в пропорции 4 к 1. 24 августа каждый акционер получит 3 акции. Торги с корректировкой начнутся 31 августа. Это уже пятый сплит в истории компании. Последний был проведен в 2014 году в соотношении 7 к 1. Формально дробление акций не влияет на их динамику, но есть мнение, что низкая цена бумаги может привлекать больше розничных инвесторов.

В целом же успех компании в прошедшем квартале говорит, что Apple в отличной форме подошла к выходу новой версии iPhone. Сервисная выручка также сохраняет уверенный темп роста, который поддержит позитивную динамику доходов и в 2021-м. Как следствие, мы повышаем целевую цену по бумагам Apple до $322, которые, на мой взгляд, тем не менее, остаются дорогими для покупки и могут быть перекупленными.