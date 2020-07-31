Реакция еврооблигаций стран ЕМ на американскую статистику была неоднозначной
Реакция еврооблигаций стран ЕМ на американскую статистику была неоднозначной. С одной стороны, слабые
экономические данные крупнейшей мировой экономики привели к снижению спроса на риск и нефтяных цен, в результате сильнее всего пострадали турецкие евробонды, подскочившие в доходности на 15–35 б.п. Российская кривая также на этом фоне сдвинулась вверх на 2–4 б.п. С другой стороны, сохранение стимулирующих мер ФРС поддержало котировки фаворитов последних недель – бумаг Индонезии и Мексики, которые прибавили в цене 0,8–1,6 п.п. и 0,25– 0,95 п.п. соответственно (минус 8–9 б.п. и 3–6 б.п. в доходности).
Среди российских облигаций в большей степени пострадали RUSSIA’42 (YTM 3,27%) и RUSSIA’43 (YTM 3,29%), подешевевшие на 0,75 п.п. и 0,85 п.п., тогда как самый длинный выпуск на кривой RUSSIA’47 (YTM 3,23%) потерял 0,45 п.п. Его z-спред с начала июня расширился уже более чем на 30 б.п. до текущих 250 б.п. и теперь на 80 б.п. шире исторических минимумов конца декабря прошлого года. В настоящий момент мы не видим фундаментальных факторов для сокращения z-спреда. Сегодня российские евробонды, вероятно, проведут торговый день в рамках бокового тренда.
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