В четверг, еще до начала торговой сессии в сегменте рублевого госдолга, российская валюта уже потеряла около 1%, так что направление движения котировок ОФЗ уже было предопределено. Для рубля вчерашний день был одним из самых непростых за последние несколько месяцев: сделав перерыв в среду, вчера российская валюта возобновила снижение. За основную сессию рубль упал примерно на 1,3% до 73,5 руб./долл., что является минимумом с середины мая. Дополнительное давление оказала и коррекция нефтяных цен, которые вчера опустились более чем на 2,5%. В последний месяц рубль выглядит слабее других валют развивающихся стран. Доходности ОФЗ ускорили рост вчера, при этом немного выросли и биржевые обороты в сегменте рублевых госбумаг. Так, объем сделок достиг порядка 20 млрд руб., самые большие объемы прошли в линкере 52001,

флоатере 29012, ОФЗ 26229 с погашением в 2025 г., ОФЗ 26219 с погашением в 2026 г., ОФЗ 26232 с погашением в 2027 г., ОФЗ 26218, погашаемых в 2031 г., и ОФЗ 26230 (2039 г.). По итогам дня доходности прибавили еще в

среднем 5–10 б.п., достигнув 6,3% годовых на самом дальнем конце.